Bayer Leverkusen loopt vlak voor tijd tegen enorme zeperd aan in Bremen

Bayer Leverkusen is in de slotfase tegen Werder Bremen tegen duur puntenverlies aangelopen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso had het lang niet altijd makkelijk bij in Bremen, maar was desondanks wel hard op weg naar een 1-2 zege. De overwinning kwam er echter niet, daar Romano Schmid vlak voor tijd keihard raakschoot en voor de eindstand tekende: 2-2. Door de remise bedraagt de achterstand van Leverkusen op koploper RB Leipzig vijf punten.

Rechter middenvelder Jeremie Frimpong was zoals verwacht basisklant bij Leverkusen. Alejandro Grimaldo moest aan de overkant eveneens voor de nodige dreiging naar voren zorgen, terwijl Granit Xhaka en Robert Andrich de controleurs van dienst waren. Spits Victor Boniface werd bijgestaan door schaduwaanvallers Martin Terrier en Florian Wirtz.

Na een minuut stilte voor de onlangs op 73-jarige leeftijd overleden Dieter Burdenski, oud-speler van onder meer Vitesse en Werder Bremen, ging de wedstrijd van start. Het was de thuisploeg die in de openingsfase had moeten toeslaan. Spits Marvin Ducksch werd totaal ongedekt gelaten en bereikt vanuit het middenveld. De spits kreeg een vrije schietkans, die hij verkwanselde met een veel te zacht lobje. Lukas Hrádecký kon simpel vangen.

Diezelfde Ducksch kreeg andermaal de mogelijkheid om een vlijmscherpe Werder-counter om te zetten in een treffer. Ditmaal was zijn poging van veel hogere kwaliteit, maar Hrádecký, die zijn 200ste duel voor Leverkusen speelde, tikte de bal met een fraaie redding uit de bovenhoek. Leverkusen kwam nadien steeds beter in de wedstrijd.

Leverkusen toonde na ongeveer een half uur spelen aan over veel aanvallende kwaliteiten te beschikken. Wirtz gaf mee aan Frimpong, die aan de rechterkant de gelegenheid kreeg om voor te geven. Zijn scherpe voorzet belandde in de doelmond bij Boniface, die voormalig PEC-doelman Michael Zetterer volstrekt kansloos liet: 0-1.

Vlak na rust kwam Zetterer wel als winnaar uit de strijd met Boniface. De goalie leek verslagen, maar wist met een katachtige reflex toch nog redding te brengen. Werder gaf zich allesbehalve gewonnen, al leek de benodigde scherpte voor het doel niet aanwezig te zijn. Niets bleek echter minder waar. Andrich werkte een afvallende bal weg in de voeten van Julián Malatini, die de bal met veel gevoel bij Ducksch bracht. De spits knikte heerlijk raak in de verre hoek: 1-1.

Het Weserstadion ontplofte, en niet zonder reden. De treffer van Ducksch was namelijk pas de eerste thuisgoal van Werder dit Bundesliga-seizoen. Het feestje was echter van bijzonder korte duur. Andrich zette drie minuten na de gelijkmaker door aan de linkerkant en bracht de bal via een touch van invaller Patrik Schick tot bij de tweede paal, waar Felix Agu de bal onder grote druk van Frimpong keihard in eigen doel werkte: 1-2.

In de open slotfase kwam met name Wirtz nog dicht bij een treffer voor Leverkusen. De technicus had alle pech van de wereld dat zijn schot op de paal uiteenspatte. Het leek bij 1-2 te blijven, maar vlak voor tijd werd het toch nog 2-2. Schmid mocht vrij uithalen vanaf randje zestien en zag zijn kiezelharde inzet fraai tegen de netten slaan achter de kansloze Hrádecký: 2-2.