Bayer Leverkusen geeft 2-0 voorsprong in jubileumwedstrijd Alonso weg

Bayer Leverkusen heeft duur en onnodig puntenverlies geleden tegen Holstein Kiel. De ploeg van trainer Xabi Alonso walste in de beginfase over de hekkensluiter heen en stond dankzij treffers van Victor Boniface en Jonas Hofmann al binnen acht minuten met 2-0 voor. Max Geschwill bracht de spanning terug nadat het niveau van Leverkusen aanzienlijk was gezakt, en na rust benutte Jann-Fiete Arp een strafschop: 2-2. Leverkusen kwam die klap niet meer te boven en blijft steken op de vijfde plaats. Kiel heeft zijn tweede punt binnen en draagt de rode lantaarn over aan VfL Bochum.

Alonso, die voor de honderdste keer op de bank zat als trainer van Leverkusen, liet niets aan het toeval over en stuurde zijn sterkste elf het veld op. Aanvallers Boniface, Hofmann en Florian Wirtz werden in hun rug gesteund door een viermansmiddenveld, bestaande uit Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Exequiel Palacios en Alejandro Grimaldo. Robert Andrich zakte terug naar de verdediging, waardoor Piero Hincapié op de bank belandde. Leverkusen trad aan in speciale jubileumshirts, ter ere van het 120-jarige bestaan.

Leverkusen loste in de eerste twaalf minuten van de wedstrijd negen (!) schoten, waarvan vier op doel. Twee van de vier doelpogingen leverden een doelpunt op. De eerste treffer viel in de vierde minuut. Leverkusen kreeg te veel ruimte en op aangeven van Wirtz gaf Palacios mee in de loop van Boniface. De spits schoot via doelman Timon Weiner raak: 1-0.

Weiner voorkwam even later dat Boniface zijn tweede maakte, maar moest in de daaropvolgende aanval alsnog vissen. Dat had hij voornamelijk aan zichzelf te danken, daar hij te lang over zijn uittrap deed en Wirtz zijn pass zag toucheren. De bal belandde daardoor in de voeten van Palacios, die Hofmann bereikte met een strakke pass. De Duitser vond de verre hoek met een lage streep: 2-0.

Kiel probeerde de schade te beperken, maar was vooral afhankelijk van de scherpte bij Leverkusen. Grimaldo was de volgende die een schot loste. Doelman Timon Weiner moest zich strekken om er een hoekschop van te maken. Daaruit kopte Robert Andrich over. Boniface dacht even later alsnog voor de 3-0 te zorgen, maar de Nigeriaan stond nipt buitenspel voordat hij in de verre hoek binnenschoof.

Leverkusen deed het vlak voor rust iets te rustig aan, en gaf Kiel daarmee de kans zich terug in de wedstrijd te knokken. Doelman Lukas Hrádecký verwerkte een schot van Shuto Machino, die daarmee tekende voor het eerste schot op doel, tot hoekschop. Lewis Holtby schilderde de bal op het hoofd van Geschwill, die bij de tweede paal binnenkopte: 2-1.

Leverkusen trapte het gaspedaal na rust weer in, wat leidde tot een gekeerd schot van Grimaldo en een poging van Jonathan Tah, die vanaf randje zestien net te hoog mikte. Toch zakte het niveau opnieuw bij de thuisploeg. Het vertrouwen nam toe bij Kiel en nadat Edmond Tapsoba de gelijkmaker voorkwam met een cruciale blok, werd het even later alsnog 2-2. Frimpong beging een overtreding op Armin Gigovic, waarna de daaropvolgende strafschop werd binnengeschoten door Arp.

Aan kansen was er bepaald geen gebrek na rust. Zo voorkwam Hrádecký met zijn vingertoppen dat de bezoekers zelfs op voorsprong kwamen, en had invaller Hincapié aan de overkant pech met een kopbal op de lat. Leverkusen klopte nadrukkelijk op de deur, maar Kiel wist stand te houden en boekt zo een uiterst knap resultaat tegen de regerend landskampioen.