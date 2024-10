Bayer Leverkusen en Stade Brest raken winstreeks in Champions League kwijt; Atalanta wint niet van Celtic

De vroege wedstrijden van woensdagavond in de Champions League zijn in een gelijkspel geëindigd. Stade Brest en Bayer Leverkusen morsten dit Champions League-seizoen nog geen punten en hielden elkaar in evenwicht (1-1), terwijl Atalanta thuis niet wist te winnen van Celtic.

Stade Brest - Bayer Leverkusen 1-1

Met Jeremie Frimpong op de bank begon Bayer Leverkusen voortvarend aan de derde speelronde. Na fraai combinatievoetbal belandde de bal via Jonas Hofmann bij Florian Wirtz, die vanaf de rand van het zestienbetergebied geen fout maakte: 0-1.

Ondanks dat Stade Brest, waar Marco Bizot onder de lat stond, nauwelijks in het schouwspel voorkwam, wist de ploeg zes minuten voor rust op gelijke hoogte te komen. Na een voorzet van Mahdi Camara volleerde Pierre Lees-Melou op fraaie wijze raak in de linkerbenedenhoek: 1-1. In het tweede bedrijf ontbrak het Leverkusen volledig aan stootkracht, terwijl Camara namens Brest in de slotfase nog op doelman Matéj Kovar stuitte.

Atalanta - Celtic 0-0

Onder leiding van aanvoerder Marten de Roon creëerde Atalanta zeker in het eerste bedrijf een groot aantal kansen, maar het ontbrak onder meer Mario Pasalic, Davide Zappacosta en Mateo Retegui aan nauwkeurigheid en fortuin in de afronding. Ook in de tweede helft wist Atalanta geen gat te vinden in de defensie van Celtic, waardoor het duel eindigde zoals het begon: 0-0.