Bayer Leverkusen buigt via fenomenale Schick verrassende 0-2 achterstand om in ruime zege

Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund hebben zich zaterdag in de Bundesliga gerevancheerd voor het puntenverlies waarmee beide topclubs de interlandperiode in waren gegaan. Bij Leverkusen ging dat niet vanzelf, want de ploeg van Xabi Alonso kwam op een verrassende 0-2 achterstand tegen FC Heidenheim. Mede dankzij een hattrick van Patrik Schick werd dat omgebogen: 5-2. Dortmund had ondertussen een stuk minder moeite met SC Freiburg: 4-0.

Bayer Leverkusen - FC Heidenheim 5-2

Leverkusen, met een basisplaats voor Jeremie Frimpong, kende een dramatische start in de eigen BayArena. Niklas Dorsch opende de score al na tien minuten en na twintig minuten spelen verdubbelde Mathias Honsak tot ieders verrassing de voorsprong van Heidenheim. Een flinke domper voor het elftal van trainer Xabi Alonso, maar door een indrukwekkende comeback kwam het toch nog allemaal goed voor het getergde Leverkusen.

Exequiel Palacios knalde na een halfuur raak in de bovenhoek, op aangeven van Granit Xhaka. Palacios fungeerde kort daarna als aangever, met ditmaal Patrik Schick met het doelpunt: 2-2. De Tsjechische spits had de smaak te pakken en bracht Leverkusen kort na rust met een harde knal op voorsprong. Schick maakte twintig minuten voor het einde zijn hattrick compleet met een fraaie kopbal: 4-2. Leverkusen denderde door en het was Xhaka die de eindstand met een schot van buiten de zestien op 5-2 bepaalde.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4-0

Al in de zevende minuut was het raak voor Dortmund. Maximilian Beier werd gelanceerd via een handige steekbal van Ramy Bensebaini en maakte het beheerst af: 1-0. Kort voor rust werd het 2-0 via Felix Nmecha, die de bal van een meter of twintig binnenknalde.

In de tweede helft moest Freiburg al snel met tien man verder, nadat Patrick Osterhage in een tijdsbestek van vijf minuten twee gele kaarten verzamelde. Dortmund bouwde de voorsprong daarna uit. Een fantastisch geplaatste vrije trap van Julian Brandt leverde in de 66ste minuut de 3-0 op. De vierde goal kwam op naam van Jamie Gittens. De vleugelspeler vond aan de linkerkant van het strafschopgebied ruimte voor een uithaal in de verre hoek: 4-0.



Bekijk op de competitiepagina de huidige stand van de Bundesliga.