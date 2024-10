Bayer Leverkusen bereidt zich voor op zomers vertrek Xabi Alonso; twee mogelijke bestemmingen genoemd

Bayer Leverkusen houdt er serieus rekening mee dat Xabi Alonso, ondanks een doorlopend contract, aan het einde van het huidige seizoen vertrekt bij de club, zo schrijft Florian Plettenberg van Sky Sport. De Spanjaard is een kandidaat voor de trainerspositie bij zowel Real Madrid als Manchester City.

In de Spaanse hoofdstad wordt klaarblijkelijk gevreesd voor een vertrek van de huidige keuzeheer, Carlo Ancelotti. De Italiaan werd niet zo lang geleden al veelvuldig gelinkt aan de functie van bondscoach van Brazilië, maar staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Real Madrid.

Manchester City toont 'concrete interesse' in de diensten van Alonso. De clubleiding van de Engelse landskampioen bereidt zich voor op het einde van het huwelijk met Pep Guardiola. De legendarische trainer beschikt over een aflopende verbintenis en heeft aangegeven nog niet zeker te zijn of hij wil verlengen.

Met de interesse van twee absolute grootmachten vreest Leverkusen dat Alonso, die een contract tot de zomer van 2026 heeft, komende zomer niet meer te behouden is voor de club en dus worden voorbereidingen getroffen. Ook die Werkself heeft het lijstje met opvolgers namelijk klaarliggen.

Daar staan in ieder geval de namen van Sebastian Hoeness en Sandro Wagner op. Voor beide oefenmeesters zou het een fraaie stap zijn.

Hoeness staat sinds april vorig jaar aan het roer bij VfB Stuttgart, waarmee hij afgelopen jaargang zeer verdienstelijk tweede werd in de Bundesliga. In het nieuwe seizoen bivakkeert Stuttgart vooralsnog in de middenmoot.

Wagner is rechterhand van Julian Nagelsmann bij het Duitse nationale elftal. Een stap naar Leverkusen kan voor de oud-spits zijn eerste klus als hoofdtrainer in het profvoetbal betekenen. Eerder was hij twee jaar lang hoofdtrainer bij de Duitse topamateurclub SpVgg Unterhaching.