Batshuayi behoedt Galatasaray voor puntenverlies bij seizoensouverture

Galatasaray is vrijdag tijdens de eerste speeldag ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies in de Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk wist door goals in minuut 80 en 90 met 2-1 af te rekenen met Hatayspor.

Hoogtepunten

Bij Galatasaray hadden ze wat goed te maken na de 5-0 oorwassing van vorige week tegen Besiktas in de strijd in de Supercup. Opnieuw leek Cim Bom Bom tegen een pijnlijk resultaat aan te lopen. Ware het niet dat Michy Batshuayi toesloeg in de slotminuut.

De thuisploeg kwam tien minuten na rust op een 0-1 achterstand, nadat Joelson Fernandes de bal gelukkig voor de voeten kreeg en afrondde. Mauro Icardi maakte die treffer tien minuten voor tijd ongedaan. De Argentijn werd gevloerd in de zestien en nam de strafschop zelf: 1-1. Het slotakkoord volgde tien minuten later. Hatayspor kreeg de bal niet weg uit een corner en zag Batshuayi de voor Galatasaray verlossende 2-1 maken.

Galatasaray - Hatayspor 2-1

52' 0-1 Joelson Fernandes (assist Rui Pedro)

80' 1-1 Mauro Icardi (penalty)

90' 2-1 Michy Batshuayi (assist Lucas Torreira)