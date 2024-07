Basisspeler garandeert bij PSV te blijven: ‘Schrijf mijn naam op met vulpen’

Jordan Teze durft met zekerheid te zeggen dat hij komend seizoen bij PSV speelt. Op de persconferentie na afloop van het gewonnen oefenduel met Valencia (2-1) geeft de verdediger vol overtuiging aan dat een transfer niet door zijn hoofd spookt. In Eindhoven beschikt Teze nog over een contract tot medio 2025.

PSV rekende zaterdagavond in het eigen Philips Stadion af met Valencia. Dankzij twee treffers van Ismael Saibari trokken de Eindhovenaren aan het langste eind in het bij vlagen verhitte oefenpotje: 2-1.

Teze was een van de spelers die de negentig minuten vol maakte tegen de club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in LaLiga. In de voorbereiding kwam de rechtspoot alleen tegen FC Eindhoven niet in actie.

Jordan Teze belooft bij PSV te blijven dit seizoen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) July 27, 2024

Tijdens het persmoment na afloop van de oefenzege wordt Teze gevraagd naar zijn nabije toekomstplannen. De verdediger beschikt namelijk over een aflopend contract en hij zou aan het einde van het seizoen gratis de deur uitlopen als er tussentijds niet wordt verlengd.

Dit seizoen blijft Teze in ieder geval ‘gewoon’ voor PSV spelen, zo verzekert hij. “Of mijn naam met potlood of met vulpen ingevuld kan worden? Met vulpen. Ik wil blijven. Ik sta 2 september op de teamfoto”, maakt Teze duidelijk.

De kans is groot dat de verdediger volgende week zondag ook in de basis staat bij PSV in het duel met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Uit welke spelers de Eindhovense defensie nog meer bestaat is vooralsnog onduidelijk, want zowel Olivier Boscagli als Mauro Júnior viel geblesseerd uit tegen Valencia.

Trainer Peter Bosz laat op de persconferentie weten nog geen duidelijkheid te hebben van zijn medische staf over het duo. “We zullen de tests moeten afwachten. Ik richt me in ieder geval op de spelers die er wel zijn”, aldus Bosz.

