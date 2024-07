Basisklant PSV moet na zeer pijnlijke beweging ogenschijnlijk ernstig geblesseerd het veld verlaten

Armando Obispo heeft een ogenschijnlijk lelijke blessure opgelopen. In het oefenduel van PSV met Club Brugge verstapte de centrumverdediger zich op heel lelijke wijze. Met een van pijn vertrokken gezicht stortte Obispo ter aarde en greep hij naar zijn knie.

Na een sprintduel met Romeo Vermant hobbelde Obispo, die in de basis startte bij PSV, achter zijn directe tegenstander aan. Hij maakte direct een verkeerde beweging, die erg pijnlijk oogde. Enkele minuten bleef de verdediger op de grond zitten, maar daarna kon hij zelfstandig naar de kant lopen.

Dat is overigens geen garantie dat zijn blessure meevalt. Obispo raakte namelijk eerder zwaar geblesseerd aan zijn knie. In het competitieduel met Vitesse in het seizoen 22/23 ging hij ook op eigen kracht naar de zijkant, maar lag hij er ruim zeven maanden uit.

"Zag er niet zo goed uit", schrijft clubwatcher Rik Elfrink op X over het uitvallen van Obispo. "Vreemde beweging en hij kan niet door." Ook Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf vreest.

"Een ogenschijnlijk ernstige blessure voor Armando Obispo, die een rare beweging maakt en met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn knie grijpt."

