Bas Nijhuis wegens drie situaties mikpunt van kritiek na NEC - Feyenoord

Mario van der Ende heeft zich kritisch uitgelaten over het optreden van Bas Nijhuis tijdens het duel tussen NEC en Feyenoord. De oud-toparbiter noemt drie instanties waarbij hij Nijhuis en zijn videoscheidsrechter, Dennis Higler, het nodige kwalijk neemt.

Feyenoord wist in Nijmegen voor de vierde keer deze competitie niet te winnen. Jordan Lotomba wendde in de slotminuten wel een eerste Eredivisie-nederlaag af voor de Rotterdammers: 1-1.

Volgens Van der Ende werd Feyenoord bij meerdere instanties benadeeld door de arbitrage. "Kreeg de vraag waarom bij NEC - Feyenoord de overtredingen van Calvin Verdonk op Ibrahim Osman, die van Brayann Pereira op Igor Paixão en die van Lasse Schöne op Hugo Bueno onbestraft bleven en de VAR ook niet ingreep", schrijft hij op X.

"Tsja, daarop moet ik het antwoord schuldig blijven", is het heldere oordeel van de voormalig scheidsrechter, die meer dan zeshonderd wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal floot. Het eerste vermeende penaltymoment vond al vroeg in de wedstrijd plaats.

Na vijf minuten spelen was Verdonk te laat bij een duel met Osman. De Indonesisch international ging - nog nét binnen het zestienmetergebied - op de voet staan van de negentienjarige huurling, maar Nijhuis en videoscheidsrechter Dennis Higler constateerden geen overtreding.

ESPN

De vermeende overtreding van Pereira op Paixão

Kort voor het verstrijken van een halfuur liet Nijhuis opnieuw doorspelen. Paixão leidde een Rotterdamse counter in en werd daarbij gemeen op zijn hak gestaan door Pereira. De scheidsrechter van dienst zag er - tamelijk opmerkelijk - niet eens een overtreding in. De Braziliaan bleef vrij lang liggen, maar kon de wedstrijd wel vervolgen.

Na zo’n 63 minuten spelen claimde Feyenoord wederom een strafschop. Hugo Bueno dribbelde het veld in en ging de combinatie aan met Paixão. De Spaanse vleugelverdediger brak de zestien in, waar zijn rush onderbroken werd door een inglijdende Lasse Schöne.

ESPN

Het penaltymoment, waarbij Schöne te laat inglijdt bij Bueno