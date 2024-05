Bas Nijhuis onthult exacte woorden die Ronald Koeman zo boos maakten

Bas Nijhuis blikt dinsdagavond in De Oranjezomer terug op de ruzie met Ronald Koeman in 2017. De bondscoach van Oranje, destijds manager van Everton, was bijna zeven jaar geleden niet te spreken over de manier van fluiten van de Nederlandse arbiter tijdens het Europa League-duel met Olympique Lyon (1-2 nederlaag).

Nijhuis gaf al na zes minuten een strafschop aan Lyon, die werd benut door Nabil Fekir. Na rust brak er een massale vechtpartij uit, al bleef het slechts bij geel voor Everton-verdediger Ashley Williams. Uitgerekend de aanvoerder van Everton maakte gelijk. Lyon won uiteindelijk dankzij een rake hakbal van voormalig Ajacied Bertrand Traoré.

Koeman spuwde na afloop zijn gal over het optreden van Nijhuis. "De irritatie bij mijn spelers nam steeds verder toe en volgens mij kwam dat door de scheidsrechter. Hij deed niets aan het theater van sommige spelers van Lyon", foeterde de voormalig manager van Everton.

Vooral de valpartijen van Fakir waren Koeman, die na afloop verhaalde haalde bij Nijhuis op het veld, een doorn in het oog. "De scheidsrechter liet bij hem alles toe. Hij bleef maar naar de grond gaan. En wat er precies gebeurde bij die vechtpartij, weet ik niet. Het is natuurlijk niet goed te praten, maar ik snap dat mijn spelers gefrustreerd raakten. Zij wisten ook niet meer waar ze aan toe waren."

Reactie Nijhuis

"Hij vond dat ik teveel door liet gaan", blikt Nijhuis terug op de woordenwisseling met Koeman van jaren geleden. "Daar was hijover. En ik gaf te weinig extra tijd. En op het veld zei ik tegen hem: 'Ik kan er wel extra minuten bijdoen, maar dan hadden jullie nog niet gescoord'. En dat viel een beetje slecht."

Tussendoor wordt de reactie van Koeman uit 2017 bij Ziggo Sport getoond in De Oranjezomer. "Slecht dat je op tv dingen vertelt om de Popie Jopie uit te hangen. En leuk te doen over dingen die helemaal niet gezegd zijn. Dat vind ik het ergste. Dat past niet bij zijn scheidsrechtersrol. Ga dan in je mand, fluit je wedstrijden en doe verder niks."

"Maar ook deze mensen moeten tegenwoordig een boek verkopen. En dan gaan ze met een vrolijk gezicht op tv.... Ik vind het heel laag", zei de boze Koeman destijds. "Dat boek is trouwens wel goed verkocht. Achtste druk, dus heel goed", reageert Nijhuis direct met een kwinkslag.

"Maar je hebt wel vaker dat je na afloop wat met trainers hebt. Dan kom je elkaar later weer tegen in de bestuurskamer, en dan is het eigenlijk alweer goed. Maar dan zijn de uitspraken al gedaan en gaat het de hele week daarover. Daar word je dan steeds op aangesproken", spreekt de scheidsrechter uit Enschede uit ervaring.

"Maar er mag toch wel iets smeuïgs inzitten. Daar moet je toch tegen kunnen?", ligt Nijhuis bepaald niet wakker van de botsing met Koeman van enige tijd terug.

