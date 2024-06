Bart Vriends vertrekt na acht seizoenen bij Sparta en gaat buitenlands avontuur aan

Bart Vriends gaat Sparta verlaten, zo bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De ervaren verdediger ontbrak maandag al op de eerste training van de Kasteelheren vanwege transferperikelen. Vriends gaat een buitenlands avontuur aan, al is zijn nieuwe club nog niet bekend.

Via de clubwebsite van Sparta neemt Vriends na acht jaar afscheid. “De afgelopen seizoenen heb ik een geweldige tijd bij Sparta gehad. Ik was met de club in gesprek om langer te blijven en stond daar ook voor open, maar ik heb altijd de wens gehad om een avontuur buiten de grenzen aan te gaan. Daar kwam nu een mooie mogelijkheid, die ik moest grijpen.”

“M’n periode bij Sparta was onvergetelijk, afscheid nemen valt zwaar en ik ga het zeker missen. Dat komt door alle mensen die bij de club betrokken zijn, van de spelers, staf, organisatie en supporters, die me overal in de stad aanspreken. Ik vind het mooi dat ik merk dat het me gegund wordt en ik zal Sparta zeker blijven volgen”, aldus Vriends, die in het afgelopen seizoen nog aanvoerder was.

Ook technisch directeur Gerard Nijkamp komt aan het woord. “Bart is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boegbeeld voor de club. Als ervaren speler is hij, zowel binnen als buiten de lijnen, van grote waarde geweest voor Sparta en heeft hij zijn stempel op de prestaties gedrukt. We hadden hem heel graag langer gehouden, maar begrijpen dat hij deze stap graag wil maken, wij willen hem dan ook alle geluk en succes toewensen op dit mooie avontuur.”

Sparta nam Vriends in 2016 transfervrij over van Go Ahead Eagles. In de afgelopen jaren groeide hij, zowel op als buiten het veld, uit tot een perfect uithangbord voor de Spangenaren. In totaal kwam Vriends in 215 officiële wedstrijden in actie namens Sparta, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 4 assists.

Vriends, die zijn jeugdopleiding genoot bij FC Utrecht, speelde in zijn carrière enkel in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles en Sparta. De Amersfoortse mandekker aast al langere tijd op een avontuur in het buitenland.

In de afgelopen jaren werd Vriends onder meer gelinkt aan het Australische Sydney FC en het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Tot een buitenlandse transfer kwam het echter niet. In de razendpopulaire Cor Potcast gaf Vriends echter meermaals aan nog altijd te hopen op een avontuur. Dat avontuur heeft hij nu te pakken.

