Bart Verbruggen krijgt opmerkelijk advies voor strafschoppenserie: ‘Ga omgekeerd in de goal staan’

Het Nederlands elftal verloor zondag in de Nations League na een zinderende strafschoppenserie van Spanje. Bart Verbruggen pakte daarin alleen de inzet van Lamine Yamal, maar volgens Aad de Mos hadden dat er wel meer kunnen zijn, zo laat hij weten in Twee Viertje Met Aad, een podcast van SoccerNews.

Verbruggen moest na 120 minuten voetbal en een 3-3 eindstand de hoofdrolspeler worden voor het Nederlands elftal, maar uiteindelijk wist Unai Simón een strafschop meer te pakken dan zijn Nederlandse collega.

“Voor mijn gevoel zat ik - op de eerste penalty na - bij iedere strafschop dichtbij”, zo blikte Verbruggen direct na afloop terug voor de camera van de NOS. “Het is zonde, al heb ik het nog niet teruggezien. Het is wel zuur dat ik dichtbij was en er niet meer kon pakken. Wat ik met mijn handschoenen deed voor de serie? Daar vertel ik het liefst zo min mogelijk over, want we moeten nog vaker een serie in.”

De Mos heeft ook een duidelijk advies voor een eventuele volgende strafschoppenserie voor Verbruggen. “Hij moet ook een beetje variatie erin brengen. Niet met die handen omhoog iedere keer hetzelfde liedje. Dat heeft geen zin.”

“Je hebt er dan al drie om je oren gekregen, dan moet je bij de vierde en vijfde penalty een keer wat anders proberen. Desnoods ga je omgekeerd in je goal staan”, zo luidt de boodschap van De Mos aan de doelman van het Nederlands elftal.

De Mos stelt dat er wel iets moet gebeuren, wil Oranje in de toekomst dit soort wedstrijden wel over de streep trekken. “Je moet wel een keeper hebben die een beetje een penaltypakker is, dat is Verbruggen op de een of andere manier niet. Je hebt ook keepers, die hebben dat gewoon over zich.”

“Neem bijvoorbeeld die Martínez bij Argentinië en Aston Villa, en zo zijn er wel meerdere keepers die dat hebben. Wellenreuther bij Feyenoord is ook zo’n penaltykiller. Dat zijn types, die hebben daar een gevoel bij”, besluit De Mos.