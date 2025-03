Bart Verbruggen onthult met welke truc hij bij bijna alle penalty's van Spanje tegen Nederland de goede hoek koos

Doelman Bart Verbruggen baalt logischerwijs van het verlies van het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. De keeper stopte in de strafschoppenserie de penalty van Lamine Yamal en hij zat bij vier penalty’s in de juiste hoek, maar toch trokken de Spanjaarden aan het langste eind. Verbruggen kijkt met een gematigd goed gevoel terug op zijn optreden en hij onthult hoe hij bij vijf van de zes strafschoppen de juiste hoek koos.

Verbruggen moest na 120 minuten voetbal en een 3-3 eindstand de hoofdrolspeler worden voor het Nederlands elftal, maar uiteindelijk wist Unai Simón een strafschop meer te pakken dan zijn Nederlandse collega.

Tijdens de wedstrijd koos Verbruggen al de goede hoek bij de strafschop van Mikel Oyarzabal, die zijn strafschop overigens wel benutte. In de penaltyreeks dook de keeper bij de penalty van Mikel Merino de verkeerde kant op, maar daarna zat hij iedere keer dichtbij. De poging van Yamal werd zelfs gestopt.

“Voor mijn gevoel zat ik - op de eerste penalty na - bij iedere strafschop dichtbij”, zo blikt Verbruggen direct na afloop terug voor de camera van de NOS. “Het is zonde, al heb ik het nog niet teruggezien. Het is wel zuur dat ik dichtbij was en er niet meer kon pakken.”

“We hadden ons goed voorbereid, dus dat is zeker positief. Daar hebben we het net ook over gehad met de keepers en analisten. We bereiden ons op de juiste manier voor. Wat ik met mijn handschoenen deed voor de serie? Daar vertel ik het liefst zo min mogelijk over, want we moeten nog vaker een serie in”, glimlacht Verbruggen.

Op beelden van de NOS lijkt duidelijk te worden dat Verbruggen naar een briefje kijkt die hij in zijn handschoen stopt. Daarop zou de data van alle Spaanse spelers staan. “We hadden ons voorbereid en vlak voor de penalty’s zetten we nog even de laatste puntjes op de i.”

“De voorbereiding heeft geholpen, want we wisten waar ze konden gaan schieten. Maar ik had er wel liever een meer gepakt. Het is wel teleurstellend. Ik had eigenlijk de hele serie het gevoel dat we gingen winnen”, aldus Verbruggen.