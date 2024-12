Bart Verbruggen blundert en zorgt voor vroege achterstand Brighton in Londen

Bart Verbruggen is woensdagavond de fout ingegaan. De doelman van Brighton & Hove Albion leverde zomaar in bij Fulham-speler Alex Iwobi, die na het cadeautje van de Oranje-international simpel kon binnenschieten.

In de vierde minuut van het duel op Craven Cottage kreeg Verbruggen een listige bal aangespeeld. De voormalig goalie van onder meer NAC leverde vervolgens zomaar in bij Iwobi, voor wie het een koud kunstje was om de Londenaren op een 1-0 voorsprong te schieten.

Verbruggen is één van de drie Nederlanders die bij Brighton aan de aftrap begon. Naast de doelman kregen ook Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer een basisplaats van manager Fabian Hürzeler. Bij Fulham zit Kenny Tete op de bank.