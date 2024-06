Bart Nieuwkoop: 'Als ik genoeg kan spelen wil ik de rest van m'n carrière bij Feyenoord blijven'

Bart Nieuwkoop zou het liefst de rest van zijn carrière voor Feyenoord blijven spelen. Dat vertelt de 28-jarige verdediger in gesprek met Feyenoord Magazine. Nieuwkoop speelde in de jeugd van de Rotterdamse club, vertrok in 2021 naar Union Sint-Gillis, maar keerde vorig jaar zomer terug bij Feyenoord.

Na twee jaar in België te hebben gespeeld kwam Nieuwkoop vorig jaar op 13 augustus weer tot zijn eerste Eredivisie-duel in lange tijd. Thuis tegen Fortuna Sittard ging het echter snel mis: al in de 25e minuut werd hij van het veld gestuurd met een rode kaart.

"Misschien was ik er wel té gebrand op, denk ik nu”, blikt Nieuwkoop na afloop van het seizoen terug op dat moment.

Ondanks die teleurstellende rentree is Nieuwkoop blij met zijn terugkeer in De Kuip. “Ik geniet er echt van om weer Feyenoorder te zijn. Als het aan mij ligt, blijf ik de rest van mijn carrière bij Feyenoord. Maar ik moet wel genoeg minuten maken, want bankzitten past niet bij mij.”

Afgelopen seizoen kwam Nieuwkoop tot dertig officiële duels namens Feyenoord, waarvan zestien als basisspeler. Met de club won hij in april de TOTO KNVB Beker. “We hebben met z’n allen hard gewerkt, dan is het heel mooi dat je jezelf daarvoor kunt belonen met een prijs”, blikt hij terug.

Nieuwkoop speelde sinds 2011 in de jeugd van Feyenoord, en maakte in 2015 zijn Eredivisie-debuut voor de Rotterdammers. In de jaren daarna lukte het hem echter nooit echt om een onbetwiste basisspeler te worden in De Kuip.

Een verhuur aan Willem II volgde, waarna Nieuwkoop in 2020 terugkeerde bij Feyenoord. Een jaar later vertrok bij transfervrij naar Union. Daar speelde hij twee jaar, om vorig jaar zomer weer terug te keren. Nieuwkoop heeft nog een contract bij Feyenoord tot medio 2027.

