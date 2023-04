Barella gidst Internazionale met fenomenale assist naar finale Coppa Italia

Woensdag, 26 april 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:24

Internazionale heeft zich geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd wisten i Nerazzurri in eigen stadion dit keer wel af te rekenen met Juventus: 1-0. Het winnende doelpunt kwam van de voet van Federico Dimarco, die dankzij een sublieme steekpass van Nicolò Barella een niet te missen kans aangeboden kreeg. Geen van beide ploegen speelden groots, al viel vooral Juventus tegen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam amper tot uitgespeelde kansen. In de finale neemt Inter het op tegen Cremonese of Fiorentina. De kans is groot dat Fiorentina zich mag melden in de eindstrijd na de 0-2 overwinning in de heenwedstrijd.

Aan de kant van Inter begon Denzel Dumfries op zijn vertrouwde plek rechts op het middenveld. Stefan de Vrij moest het doen met een plek op de bank, net als onder meer Marcelo Brozovic, Robin Gosens en Romelu Lukaku. Beker-doelman Samir Handanovic kreeg na afloop van het laatste fluitsignaal in de heenwedstrijd rood, waardoor André Onana zijn plek onder de lat behield. Ook Juan Cuadrado kreeg na het eerste duel in Turijn rood, waardoor zijn plek rechts op het middenveld woensdag werd ingenomen door Mattia De Sciglio. Voorin had trainer Massimiliano Allegri niet de beschikking over de geblesseerden Moise Kean en Dusan Vlahovic, waardoor Federico Chiesa in de punt van de aanval stond. Ángel Di María moest op de 10-positie voor de creativiteit zorgen.

INTER OP VOORSPRONG ?? Na een heerlijke steekpass van Barella kan Dimarco simpel afronden ??#ZiggoSport #InterJuventus #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/FlE7BPlZsz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2023

Al na twee minuten spelen leek Inter op voorsprong te komen. Een piekfijne voorzet van Barella leek een prooi voor Lautaro Martínez, die echter net tekort kwam. Edin Dzeko kreeg de bal vervolgens alsnog, maar leek de kans niet meer te verwachten. Inter bleef domineren en kreeg na een kwartier loon naar werken. Barella had een sublieme steekpass in huis op Dimarco, die Mattia Perin van dichtbij kansloos liet: 1-0. Vijf minuten later stond Perin als aan de grond genageld toen Martínez vanaf de rand van de zestien centimeters naast schoot. Het eerste echte gevaar van Juventus kwam na ruim een half uur spelen. Filip Kostic testte de reflexen van Onana, die slaagde voor zijn test. Het tempo viel in het restant van de eerste helft enorm terug, waardoor kansen er niet meer kwamen en de rust bereikt werd met de 1-0 tussenstand.

Juventus begon iets overtuigender aan de tweede helft, al kwam het niet verder dan een afstandsschot van Manuel Locatelli. Aan de andere kant toonde Dzeko zijn klasse door na een fraaie kapbeweging via binnenkant paal af te ronden, maar de Bosniër bleek buitenspel te hebben gestaan. Juventus bleef aanvallend onmachtig, terwijl Inter bij vlagen gevaarlijk gevaarlijk werd. Zo bleek een voorzet van Dumfries naar de tweede paal net te hard om binnengelopen te worden en stuitte Henrikh Mkhitaryan, die de bal uit een vrije trap per toeval voor zijn voeten kreeg, op Perin. Juventus bleef in de slotfase uiterst onmachtig en kon de gelijkmaker dan ook niet meer forceren.