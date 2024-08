Barcelona verwacht Vitor Roque en 2 andere overbodige spelers snel te verkopen

FC Barcelona verwacht komende week enkele uitgaande transfers te realiseren. Naast de Braziliaanse vleugelaanvaller Vitor Roque staan ook Clément Lenglet en Mikayil Faye op de nominatie om te vertrekken.

Barça betaalde begin dit kalenderjaar nog dertig miljoen euro om Roque in te lijven van Atlético Paranaense. Daar kwam nog eens 30 miljoen euro aan bonussen bovenop. De negentienjarige aanvaller heeft de hoge verwachtingen in Catalonië echter nog niet weten waar te maken.

Hij kwam tijdens zijn eerste halve seizoen niet verder dan 353 speelminuten, verdeeld over 16 officiële duels, en moest in de spitspositie veelvuldig Robert Lewandowski voor zich dulden.

Sporting Portugal lijkt nu werk te maken van zijn komst. Volgens Relevo-journalist Matteo Moretto is er met de potentiële transfer een vast bedrag van 20 miljoen euro gemoeid, die door verschillende bonussen kan oplopen tot net iets boven de 30 miljoen.

Het nieuws werd maandagochtend bevestigd door Fabrizio Romano. Vanuit de Premier League hebben Everton en Bournemouth recent ook geïnformeerd naar Roque, maar de voorkeur van de speler zelf ligt bij Sporting Portugal.

Barcelona is er in de tussentijd nog steeds niet in geslaagd om aanwinst Dani Olmo te registreren voor LaLiga, hetzelfde geldt voor de momenteel geblesseerde Ronald Araújo. De Catalanen moeten eerst spelers van de hand doen, vandaar dat het haast maakt met de verkoop van Roque.

Ook Lenglet en Faye mogen uitkijken naar een nieuwe club. Eerstgenoemde is al persoonlijk akkoord met Atlético Madrid, maar de clubs zijn het nog niet eens geworden over de te betalen transfersom. De twintigjarige Senegalese verdediger Faye lijkt voor tien miljoen euro op weg naar Stade Rennes, aldus Mundo Deportivo.