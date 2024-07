FC Barcelona moet 3,5 week na contractverlenging alsnog afscheid nemen

Rafa Márquez gaat FC Barcelona op korte termijn achter zich laten. De trainer van het hoogste jeugdelftal van Blaugrana ruilt die functie in voor een rol als assistent bij het Mexicaanse nationale elftal, zo verzekert Fabrizio Romano zaterdag.

En dat is enigszins opmerkelijk te noemen. Márquez verlengde onlangs namelijk zijn contract bij Barcelona. Eind juni meldde de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen de nieuwe verbintenis.

"Er is een akkoord bereikt tussen FC Barcelona en Rafa Márquez. Het contract van de Mexicaan is verlengd tot 30 juni 2025, wat betekent dat hij in ieder geval volgend seizoen coach van Barça Atlètic (Barcelona's hoogste jeugdteam, red.) zal zijn", verzekerde de club eind vorige maand. Niks bleek minder waar.

Márquez gaat dus aan de slag voor de nationale bond van zijn vaderland. Bij de Mexicaanse selectie wordt hij de rechterhand van Javier Aguirre, die naar alle waarschijnlijkheid binnenkort wordt gepresenteerd als bondscoach.

Zo komt er na twee seizoenen een einde aan de samenwerking tussen Márquez en FC Barcelona. De oud-verdediger was sinds de zomer van 2022 de trainer van de Catalaanse beloftenploeg.

Tijdens zijn spelerscarrière diende Márquez Barça ook geruime tijd. De 147-voudig international van Mexico stond tussen 2003 en 2010 onder contract bij Barcelona en kwam in die periode tot 242 wedstrijden namens de club.

Vooralsnog is er niks bekend over Márquez' opvolging bij Barcelona.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!