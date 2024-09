Barcelona moet basisspeler uit eerste drie duels de rest van het seizoen missen

FC Barcelona kan dit seizoen geen beroep meer doen op Marc Bernal. Het jeugdproduct liep eind vorige maand in het competitieduel met Rayo Vallecano een zware knieblessure op en staat minimaal twaalf maanden aan de kant.

Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Bernal lang moet revalideren. Het is een flinke domper voor Barcelona, maar ook zeker voor het zeventienjarige toptalent zelf.

Bernal brak begin dit seizoen definitief door bij Barça. Door blessures op het middenveld greep de jongeling zijn kans. Hij begon tijdens de eerste drie competitieduels in de basis en maakte een meer dan uitstekende indruk.

Trainer Hansi Flick moet daardoor na de interlandperiode puzzelen op zijn middenveld. Frenkie de Jong en Gavi zijn al langere tijd geblesseerd, terwijl Fermin Lopez begin deze maand een spierblessure opliep. Hij wordt eind september terug verwacht.

Komende zondag gaat Barcelona in LaLiga op bezoek bij Girona, waarna midweeks een uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League op het programma staat.