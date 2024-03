Barcelona kan plek 2 overnemen na nederlaag Girona; geen minuten voor Blind

Girona lijkt de Spaanse landstitel langzaam maar zeker uit het hoofd te moeten zetten. De ploeg van trainer Míchel maakte geen indruk tegen RCD Mallorca en moest een 1-0 nederlaag slikken tegen de bekerfinalist. José Copete tekende in minuut 33 voor de enige treffer. Girona verliest de tweede plaats aan FC Barcelona als laatstgenoemde club later op de avond afrekent met de andere bekerfinalist, Athletic Club. Girona staat nu zeven punten achter koploper Real Madrid.

Bijzonderheden:

Bij Girona zat Daley Blind op de bank. De Oranje-international moest de laatste twee wedstrijden missen wegens een voetblessure en was zondag weer fit genoeg om in de wedstrijdselectie te worden opgenomen. Speelminuten zou de centrumverdediger echter niet krijgen. De eerste kans kwam op naam van Iván Martín, wiens kopbal in de handen van Mallorca-goalie Predrag Rajkovic belandde.

Mallorca kreeg zelf ook een prima mogelijkheid. Het zat de eilandclub echter niet mee: Antonio Sánchez schoot tegen de lat. Na ruim een half uur spelen was het alsnog raak voor Mallorca. Een ingeschoten bal kwam per toeval terecht voor de voeten van Copete, die met een hoog schot in de korte hoek voor de openingstreffer tekende: 1-0.

????! Girona komt op achterstand bij Mallorca.. ?? Jose Copete krijgt de bal voor de voeten en die bedenkt zich geen moment! ??#ZiggoSport #LaLiga #RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/uKZI0jY3mN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

Girona kwam na rust iets beter voor de dag en had meerder malen op 1-1 kunnen komen. Zo schoot Portu uit een ietwat moeilijke hoek over en kwam de grootste kans voor de bezoekers op naam van Sávio. De ex-PSV'er leek de bal voor het inschieten te hebben, maar rekende daarbij niet op Omar Mascarell. De middenvelder gooide zich voor de inzet van Sávio en voorkwam daarmee een tegentreffer. In het restant wist het tegenvallende Girona geen punt meer te redden.

