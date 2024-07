‘Barcelona heeft geld bij elkaar: eerste grote transfer lijkt kwestie van tijd’

FC Barcelona hoopt snel groen licht te krijgen voor de transfer van Nico Williams, schrijft Mundo Deportivo. De Catalaanse grootmacht deed afgelopen woensdag een voorstel na een bijeenkomst met zijn management en verwacht snel een reactie.

Hoewel er meer kapers op de kunst zijn, onder meer uit de Premier League, lijkt Barcelona op dit moment de beste papieren te hebben om Williams in te lijven. Joan Laporta, Deco en Hansi Flick hebben hun goedkeuring gegeven over de transfer.

Afgelopen week werd de eerste grote stap gezet met een ontmoeting tussen sportief directeur Deco en zaakwaarnemer Felix Tainta in Zaragoza, meldde Jijantes. In dat gesprek schetste Deco het voorstel van Barcelona.

Hoewel Williams wordt beschouwd als speler die het verschil kan maken voor Barcelona, maakte Deco duidelijk dat hij bepaalde financiële grenzen niet kan overschrijden. De sportief directeur heeft zich te houden aan de Financial Fair Play-regels.

De zaakwaarnemer van Williams is daarom gevraagd akkoord te gaan met een lager salaris in de eerste twee seizoenen. In het derde jaar zou de vergoeding aanzienlijk moeten stijgen. Die formule werd eerder gebruikt om Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan te contracteren.

Barcelona verwacht dat de flankspeler snel zal reageren op het voorstel. Barcelona heeft al het nodige in werk gezet om de 58 miljoen euro, die nodig is om de ontsnappingsclausule te betalen aan Athletic Club, bij elkaar te krijgen.

De clubleiding wil de selectie zo goed als bij elkaar hebben voordat deze naar de Verenigde Staten vertrekt voor een tour. Barcelona neemt het tijdens de tour op tegen Manchester City, Real Madrid en AC Milan.

