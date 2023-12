Barcelona heeft Braziliaans toptalent bijna binnen na aankondiging afscheidsduel

Zondag, 3 december 2023 om 07:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:38

Niets lijkt de overgang van Vitor Roque naar Barcelona meer in de weg te staan. Zijn werkgever Athletico Paranaense meldt namelijk via X dat de aanvaller (18) zondag tegen Santos voor het laatst in actie komt. De Braziliaanse club roept de aanhang op om afscheid te komen nemen van de talentvolle spits, die naar verluidt voor veertig miljoen euro naar Barcelona vertrekt..

"Een kans voor de fans van Athletico om tot ziens te zeggen tegen hem. De wedstrijd tegen Santos zal de laatste van Vitor Roque in de Ligga Arena zijn voordat hij naar Europa vertrekt", zo valt te lezen op het sociaal media-kanaal van Paranaense.

Barcelona en Paranaense bereikten afgelopen zomer al een akkoord over de transfer van de jonge aanvaller. Hij zou medio 2024 aansluiten bij de Catalaanse club, maar naar nu blijkt voegt Roque zich in januari al bij het elftal van trainer Xavi. Vanwege de restricties op het gebied van salaris slaagde Barcelona er niet in om hem een half jaar geleden al naar Spanje te halen.

UM ATÉ BREVE! ?????? O último ato ao lado da torcida athleticana. O jogo contra o Santos será o último do Vitor Roque na Ligga Arena antes do embarque para a Europa. #Athletico pic.twitter.com/D1is2s6FIF — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 2, 2023

Xavi

Roque wordt door de blessure van Gavi eerder ingevlogen. Barcelona heeft inmiddels toestemming gekregen van LaLiga om Roque in te schrijven. Door de lange afwezigheid van Gavi - de middenvelder liep een zware blessure op tijdens het EK-kwalificatieduel van Spanje met Georgië en moet maandenlang revalideren - werd Barcelona genoodzaakt om snel te schakelen.

Spaanse media schreven onlangs al dat het gelukt is om Gavi uit te schrijven voor de rest van het seizoen, wat ruimte vrijmaakt voor een nieuwe naam. Hoewel de technische staf van Barcelona de komst van een middenvelder noodzakelijk acht, ziet de technische leiding en het clubbestuur Roque liever komen. Met de terugkeer van Pedri en Frenkie de Jong en het doorschuiven van jeugdspelers verwacht men de afwezigheid van Gavi voldoende op te vangen op het middenveld.

Roque tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2030 en zou in eerste instantie fungeren als back-up voor centrumspits Robert Lewandowski. De Braziliaan is veelzijdig en kan daarnaast ook op de flanken uit de voeten. Hij staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika en debuteerde in maart al voor het Braziliaanse elftal.

De beoogde aanwinst van Barcelona stond bijna twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Bij zijn rentree scoorde Roque direct tegen Cruzeiro, waardoor de aanvaller inmiddels op 21 goals en 8 assists in 44 officiële duels namens Paranaense. Volgens diverse Brazilaanse media stapt Roque op 16 december in het vliegtuig richting Barcelona.