Barcelona gruwelt in fel statement van ‘ongepaste aanval’ van Sevilla

Vrijdag, 29 september 2023 om 20:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:03

FC Barcelona en Sevilla, die vrijdagavond tegenover elkaar staan in het Olympisch Stadion Lluís Companys, gaan voor de aftrap al ruziënd met elkaar over straat. Het bestuur van de Catalaanse grootmacht is namelijk verbolgen over het feit dat de afvaardiging van Sevilla vrijdag weigerde aan te sluiten voor de traditionele lunch. Dat alles heeft te maken met de mogelijke omkoping van Barcelona van José María Enríquez Negreira, voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.

De Catalanen zijn zelfs zo woedend dat er een heus persbericht is opgesteld. "Barcelona keurt de ongerechtvaardigde en ongepaste aanval van Sevilla FC publiekelijk af. Sevilla weigerde vandaag (vrijdag, red.) aan tafel te zitten tijdens de institutionele lunch voorafgaand aan de wedstrijd tussen de twee elftallen in het Olympisch Stadion Lluís Companys." Barcelona walgt tevens van de 'verontwaardiging en afwijzing over de praktijken van voormalige leiders van FC Barcelona in de Negreira-zaak' waarover wordt gerept in het persbericht van Sevilla.

Comunicat del FC Barcelona https://t.co/IF63F7aJve — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 29, 2023

"Barcelona vindt dit een aanval op het Catalaanse instituut en een onaanvaardbare overtreding", voegt de clubleiding daar in duidelijke bewoordingen aan toe. "De zogeheten Negreira-zaak kan niet dienen als excuus voor dergelijke acties, aangezien de gerechtelijke procedure zich momenteel in een zeer voortijdige onderzoeksfase bevindt. Het standpunt van Sevilla loopt duidelijk vooruit op feiten die in geen enkel geval zijn bevestigd. Het is juridisch zeer discutabel en zal door Barcelona op de juiste manier worden behandeld." De Catalanen voegen eraan toe dat alle banden met Sevilla zijn verbroken.

Reactie Sevilla

De tegenstander van Barcelona van vrijdagavond is in het statement op de website bepaald niet mild. "Sevllla verwerpt het gedrag van Barcelona tijdens de periodes waarin deze misdaden zouden zijn gepleegd", zo valt er onder meer te lezen. "Sevilla toont daarnaast totale verontwaardiging en afwijzing van de praktijken van de voormalige leiders van FC Barcelona die beschuldigd werden in de Negreira-zaak. Praktijken die zogenaamd een misdaad zouden vormen voor onderzoekshof nummer 1 in Barcelona, volgens het in de media gepubliceerde bevel."

Serieuze zaak

De Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid met onder meer civiele functies, doorzocht donderdag verschillende gebouwen van de nationale scheidsrechtersbond in verband met een mogelijk arbitrageschandaal waar FC Barcelona bij betrokken is. De Catalaanse grootmacht zou tussen 2001 en 2018 meer dan zes miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van Enríquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.

De huiszoeking werd donderdag middels een persbericht gecommuniceerd met de Spaanse media. "De belangrijkste onderzoeksrechtbank van Barcelona heeft opdracht gegeven tot een huiszoeking op het hoofdkantoor van de technische commissie van de scheidsrechters bij de Spaanse bond, de CTA", zo viel er te lezen. De Spaanse voetbalbond (RFEF), met Pedro Rocha als president na het aftreden van Luis Rubiales, zegt zijn volledige medewerking te verlenen.