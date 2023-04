Barcelona boekt probleemloze zege tegen tiental; 15-jarige Yamal debuteert

Barcelona heeft zaterdagavond een simpele zege geboekt in eigen huis. Real Betis kwam nog voor rust met tien man te staan en liep hierna tegen een 4-0 nederlaag aan. In het Spotify Camp Nou werd tweemaal geschiedenis geschreven. Marc-André Ter Stegen hield voor de 24ste keer dit seizoen in LaLiga de nul, terwijl de vijftienjarige Lamine Yamal met een invalbeurt in de slotfase de jongste debutant ooit voor Barcelona werd. Door de zege staat de ploeg van Xavi weer elf punten voor op Real Madrid.

Barcelona kwam in eigen huis binnen een kwartier spelen uitgerekend via Andreas Christensen op voorsprong. Voor de Deen was het een koud kunstje om een indraaiende voorzet van Raphinha binnen te koppen: 1-0. Voor Christensen was het pas zijn eerste doelpunt sinds 2017. De marge werd tien minuten voor rust verdubbeld door Lewandowski, die ook enkel tegen een strakke voorzet van Jules Koundé hoefde aan te lopen: 2-0.

?????????????????? ?????? van Busquets ?? Lang lijkt het buitenspel te zijn van Raphinha, maar hij telt en dus is het al 3-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealBetis pic.twitter.com/W293bqth7b — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

Luttele minuten later werd duidelijk dat een resultaat voor Betis in het Spotify Camp Nou er zaterdagavond niet in zat. Edgar González liep door een stomme overtreding tegen Pedri tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aan en kon dus inrukken. Barcelona zette direct hierna de 3-0 op het scorebord. Sergio Busquets had een splijtende pass in huis op Raphinha, die doelman Rui Silva het nakijken gaf.

De Catalanen kwamen vroeg in de tweede helft met de schrik vrij toen Ter Stegen Juan Miranda met een knappe redding van scoren afhield. Barcelona nam in overtal gas terug en wist mede dankzij de goede save van Ter Stegen voor de 24ste keer dit seizoen in competitieverband de nul te houden. Lewandowski was aan de overkant nog dicht bij de 4-0 met een schot op de paal.

En daar is ???????????? ??! ?? Na deze goal is er een bijzondere debutant: Lamine Yamal mag invallen en hij is met 15 (!) jaar de jongste Barcelona debutant ooit ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealBetis pic.twitter.com/1I9L0RXQup — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023