‘Barça wilde Onana, maar haakt af; Man United en Arsenal nog in de race’

Amadou Onana is op het lijstje van FC Barcelona opgedoken, zo meldt Sport. De Catalanen krijgen in de strijd om de Everton-middenvelder wel stevige concurrentie van Manchester United en Arsenal, die bereid zijn om meer te betalen.

De technisch directeur van Barcelona, Deco, is zeer gecharmeerd van de Belgische middenvelder. Deco wil het team versterken met fysieke spelers, en Onana past met zijn 1,95 meter goed in dat plaatje.

De Portugees is bereid om veertig miljoen euro voor Onana neer te tellen. Everton wil echter een bedrag rond de zestig miljoen euro zien en dat vindt Barça te gortig.

Everton nam de 22-jarige spelverdeler zelf over voor 35 miljoen euro van LOSC Lille en wil dat bedrag bijna verdubbelen. Barça vindt dat te ver gaan, maar Arsenal en Manchester United deinzen niet terug.

Volgens het bericht van Sport gaan Manchester United en Arsenal een bod neerleggen bij Everton zodra de markt opent. Hoe hoog het bod van de Engelse grootmachten gaat zijn, wordt niet bekend.

Onana kwam dit seizoen al twintig Premier League-duels in actie voor the Toffees. Hij wist hierin twee doelpunten te maken. Een assist gaf de verdedigend ingestelde middenvelder niet.

Ook in de bekertoernooien speelt Onana steevast in de basis. Hij startte vier keer in de Carabao Cup en scoorde daarin één keer. Hij gaf tevens een assist.

