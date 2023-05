Barça klopt weer aan bij De Jong en teamgenoot om financiële geste te bespreken

Maandag, 8 mei 2023 om 15:30 • Noel Korteweg

Barcelona wil deze zomer opnieuw om de tafel gaan met Frenkie de Jong en Marc-André ter Stegen om salarisverlaging te bespreken, zo meldt Mundo Deportivo. De Catalanen moeten ruim tweehonderd miljoen euro besparen om aan de Financial Fair Play-regels van LaLiga te voldoen en willen daardoor voorlopig af van het grote salaris dat het tweetal opstrijkt.

Het is niet voor het eerst dat De Jong en Ter Stegen gevraagd worden om salaris in te leveren. De middenvelder en doelman stemden tijdens de coronacrisis in met een lagere vergoeding in ruil voor een langer contract. Dat plan zou Barcelona nu opnieuw hebben. Het wordt afwachten of De Jong en Ter Stegen wederom bereid zijn om salaris in te leveren. Vorig seizoen weigerden Sergio Busquets en Gerard Piqué nog om af te zien van hun normale vergoeding.

Barcelona wil op verschillende manieren besparen om zo ruim tweehonderd miljoen euro te bezuinigen. Volgens AS staan Ansu Fati en Ferran Torres bovenaan de lijst van spelers die mogen vertrekken, terwijl onlangs bekend werd dat Newcastle United ruim tachtig miljoen euro wil betalen voor Raphinha. Naast de Braziliaan en Torres zouden de Catalanen ook niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van Franck Kessié, Eric García en Marcos Alonso.

Barcelona loopt komend seizoen ook nog eens dertig miljoen euro aan inkomsten mis aangezien het tijdelijk verhuist naar het Olympisch Stadion Lluís Companys, omdat het Spotify Camp Nou verbouwd gaat worden. Sportief gezien gaat het wél voor de wind bij de Catalanen, die aanstaande zondag kampioen kunnen worden als het wint op bezoek bij stadsgenoot Espanyol. De voorsprong op nummer twee Atlético Madrid bedraagt dertien punten, terwijl Real Madrid veertien punten minder heeft.