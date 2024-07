Barça identificeert target bij Man City en weet van afkoopsom van 58,2 miljoen

Bernardo Silva is deze zomer wederom een transfertarget van FC Barcelona. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De komst van de 29-jarige aanvaller annex middenvelder van Manchester City wordt, mede door de financiële situatie van de Catalanen, wel een moeilijke opgave.

“Er is een kans dat Barcelona hem kan binnenhalen, maar dan moeten er wel veel dingen gebeuren”, schrijft Plettenberg. “Hansi Flick heeft een hoge pet op van Bernardo Silva.”

De Spanjaarden worden al meerdere zomers op rij in verband gebracht met de komst van de linkspoot, maar een daadwerkelijke transfer kwam telkens niet rond. Niet in de laatste plaats door de financiële situatie van Barcelona. Ook dit keer wordt een eventuele komst van de Portugees geen makkelijk verhaal.

Bij het ondertekenen van zijn contractverlenging bij Manchester City in augustus 2023 namen Bernardo Silva en zijn management een vertrekclausule op ter waarde van 50 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 58,2 miljoen euro. Dat meldde Mundo Deportivo ruim twee maanden geleden al.

De Catalanen lijken in ieder geval genoodzaakt om spelers te verkopen om überhaupt te kunnen denken aan de komst van Bernardo Silva. João Félix, die dit seizoen op huurbasis uitkwam voor Barcelona, hoopt in ieder geval dat zijn landgenoot deze zomer de overstap naar Barça maakt. Dat vertelde de rechtspoot begin april in gesprek met journalist Gerard Romero van Jijantes FC.

"Als ik één dag Deco mocht zijn, zou ik Bernardo Silva zonder twijfel contracteren", stelde João Félix zich voor als technisch directeur van Barça. "Laat hem maar komen. Heb je hem zien spelen? Hij is nog beter als persoon. Hij is van João Cancelo's generatie. Spelers gaan tegenwoordig mee tot hun 35ste of 36ste."

"Zijn schoonzus woont hier en hij vroeg me hoe dingen hier zijn. Het weer, belastingzaken... Ik heb hem verteld dat het goed zou zijn als hij zou komen." João Félix voorziet echter wel de nodige problemen. "Ik denk niet dat Manchester City het makkelijk zal maken. Zelfs voor zestig à zeventig miljoen euro zou ik hem halen."

Bernardo Silva ligt nog tot medio 2026 vast bij Manchester City, waar hij al sinds 2017 speelt. The Citizens namen hem destijds voor vijftig miljoen euro over van AS Monaco. Sindsdien won de kleine Portugees zo’n beetje alles wat er te winnen valt bij de blauwe club uit Manchester. De teller staat inmiddels op 355 wedstrijden, 66 doelpunten en evenveel assists bij de ploeg van Pep Guardiola.

