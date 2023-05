Bankzitter Hazard hakt na wikken en wegen knoop door over zijn toekomst

Dinsdag, 9 mei 2023 om 08:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:23

Eden Hazard denkt nog niet aan vertrek bij Real Madrid, zo meldt Relevo. De 32-jarige aanvaller is al wel bezig met het einde van zijn voetbalcarrière. Hazard beschikt nog over een contract tot medio 2024 en zou daarna zijn schoenen aan de wilgen willen hangen.

Real won zaterdag voor de twintigste keer in de clubhistorie de Copa del Rey. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de eerste prijs van het seizoen door Osasuna in de eindstrijd met 2-1 aan de kant te zetten. Voor Hazard waren er opnieuw geen speelminuten weggelegd. Ancelotti hield hem, zoals zo vaak dit seizoen, negentig minuten op de bank.

De aanvaller strijkt bij de Koninklijke een jaarsalaris van veertien miljoen euro op en is daarmee de best betaalde speler speler in de selectie. Relevo weet dat Real hem komend seizoen hoopt te verhuren óf te verkopen, daar hij met zijn salaris enorm op de begroting drukt. Hazard zou dit zelf echter niet zien zitten. Naar verluidt dient hij liever zijn contract bij Real uit om vervolgens zijn voetbalcarrière af te sluiten.

Hazard kwam dit seizoen in LaLiga nog niet verder dan 133 speelminuten. Na de overwinning op Osasuna ging de Belg in een radiouitzending van Cadena Cope in op zijn toekomst bij Real. “Of ik mijn contract wil uitdienen? Natuurlijk. Het was een moeilijk jaar voor me, maar zulke dingen gebeuren in een ploeg die zo sterk is als deze. Ik wil meer spelen en ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik moet hard werken.” Hazard liet bovendien weten dat zijn verstandhouding met Ancelotti en zijn ploeggenoten 'goed' is.

Hazard, die bijna vier jaar geleden voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea, vertelde halverwege maart in gesprek met het Belgische RTBF nog niet of nauwelijks te spreken met zijn trainer. “Er is wederzijds respect, maar ik ga niet zeggen dat we met elkaar praten, want dat doen we niet”, zei hij destijds. “Er zal altijd respect zijn. Zelfs als hij besluit me helemaal niet meer te laten spelen. Ik moet iemand als Carlo Ancelotti respecteren, om wat hij vertegenwoordigt in het voetbal en wat hij heeft bereikt in zijn carrière. Er is geen probleem.”