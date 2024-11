Ballon d’Or-winnaar Rodri wijst enige mogelijke opvolger Cristiano Ronaldo en Messi aan

De zwaar geblesseerde Rodri kijkt met een trots gevoel terug op het binnenhalen van de Ballon d’Or. Te gast in het programma El Partidazo de COPE spreekt de middenvelder van Manchester City met presentator Juanma Castaño over zijn blessure, het winnen van de Gouden Bal én de toekomst na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Onlangs wist Rodri de Ballon d’Or voor de neus van Vinícius Júnior weg te kapen. “Waarschijnlijk vanwege mijn stabiliteit. Dat is een belangrijke kwaliteit voor een voetballer: iedere week hetzelfde presteren. Ik denk dat ik daarom gewonnen heb”, blikt Rodri terug.

“Of ik de trofee overal mee naartoe neem? Nee haha, hij is veel te zwaar. Maar ik slaap er wel mee. Mijn moeder wil de prijs in de hal van haar huis zetten. De hele familie is al langs geweest om hem te zien.”

“Mijn familie en ik zijn echt immens trots. Ik wist ook niet dat ik de prijs zou gaan winnen, al hoorde ik natuurlijk ook wel de geruchten. We besloten om geen aandacht te besteden aan de wandelgangen en zonder verwachtingen naar het gala te gaan.”

Castaño stelt in het gesprek dat hij anders is dan andere spelers. “Misschien. Ik ben open en transparant, en daardoor ben ik hier gekomen. Ik heb geen Twitter of Instagram. Álvaro Morata zei nog: ‘Als je social media zou hebben, had je de prijs al gewonnen.’ Daar appte ik hem: ‘Kijk, een Gouden Bal zonder social media.’”

Tot slot gaat Rodri nog kort in op wie de beste spelers ter wereld zijn en wie er een grote toekomst hebben. “De beste? Messi, al is hij vandaag de dag niet meer de allerbeste.”

“De meest bepalende speler is op dit moment Erling Haaland. Hij is de enige speler die wat de statistieken betreft in de buurt van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zou kunnen komen”, aldus Rodri.