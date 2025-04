Arne Slot prijst voormalig Ajax-speler die 'makkelijk meekan bij Liverpool' de hemel in

Arne Slot zag in het duel met West Ham United (2-1 winst voor Liverpool) nog maar eens waarom de Premier League zo sterk is als die is. Volgens de Nederlandse manager spelen er bij the Hammers twee spelers die zomaar mee zouden kunnen in zijn eigen elftal.

Liverpool zette afgelopen weekeinde een reuzenstap naar de landstitel. Terwijl concurrent Arsenal in eigen huis teleurstellend gelijkspeelde tegen Brentford (1-1), wonnen the Reds in extremis van West Ham op Anfield.

Overtuigen deed Liverpool niet zozeer. Pas in minuut 89 kopte Virgil van Dijk de winnende tegen de touwen. Slot was onder de indruk van het niveau van de tegenstander.

“Dat is wat de Premier League zo sterk maakt. Ik geloof dat zij zestiende of zeventiende staan (zeventiende, red.), maar ik kan twee spelers van ze noemen die makkelijk bij ons mee kunnen, als we het puur over kwaliteit hebben”, deelt de trainer een compliment uit op de persconferentie. “Dat is wat de Premier League is.”

Twee West Ham-spelers staken er wat Slot bovenuit. “Mohammed Kudus en Lucas Paquetá waren geweldig vandaag (zondag, red.), al helemaal in de tweede helft”, voegde hij er voor de camera van Sky Sports aan toe.

De voormalig Ajacied dicteerde het spel. “Ik zag de manager van West Ham aan Kudus vertellen dat hij lager moest spelen. Vanaf dat moment rende hij overal en was hij bijna niet bij te houden voor ons.”

Ook de eigen spelers en fans verdienden wat Slot betreft een pluim. “De jongens moesten keihard vechten. En ik heb, net als de fans, er alles aan gedaan om ze vanaf de zijkant op te peppen. We hebben het overleefd.”