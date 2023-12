Bakayoko gaat volledig de mist in bij vraag over PSV: 'Mensen gaan mij doden’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social geeft Johan Bakayoko wel een heel opmerkelijk antwoord als hem wordt gevraagd hoe vaak PSV landskampioen is geworden.

Op de social media-kanalen van Play Sports Belgium is te zien hoe Bakayoko al hooghoudend een aantal quizvragen moet beantwoorden. Wanneer de presentator vraagt hoe vaak zijn werkgever PSV kampioen is geworden van Nederland, schiet de vleugelaanvaller in de stress.

“Wow, mensen gaan mijn doden. Vijf keer?” vraagt Bakayoko vervolgens aarzelend. PSV kroonde zich echter al 24 keer tot kampioen van Nederland. Bakayoko zat er dus ver naast. “Sorry. Sorry op voorhand”, besluit de aanvaller.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties