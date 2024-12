B-elftal Chelsea boekt dankzij Neto en Guiu overtuigende zege in Kazachse vrieskou

Chelsea heeft donderdag moeiteloos afgerekend met FC Astana. In Almaty, waar het tijdens de wedstrijd tussen de -9 en -11 graden Celsius was, wonnen the Blues met 1-3. Marc Guiu was met twee treffers de grote man. Renato Veiga tekende voor de derde Londense treffer, voordat de Kazachen nog voor rust de eindstand bepaalden. Het nog foutloze Chelsea is al geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. Voor Astana, dat nu nog 24ste staat, wordt het lastig.

Chelsea begon met een B-elftal in Almaty. Filip Jørgensen stond op doel. Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong en Veiga vormden de defensie, achter middenvelders Samuel Rak-Sakyi, Carney Chukwuemeka en Kiernan Dewsbury-Hall. Pedro Neto en Tyrique George flankeerden spits Guiu. Spelers als Levi Colwill, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Jadon Sancho, Nicolas Jackson, Noni Madueke en de niet speelgerechtigde Cole Palmer bleven in Londen achter.

Chelsea wist het verschil in kwaliteit al binnen twintig minuten uit te drukken in een 0-2 voorsprong. Allereerst werd Guiu aan de rechterkant van het veld bereikt na een strakke pass van Neto. Guiu zocht zijn directe tegenstander op, omspeelde hem alsof hij er niet stond en werkte simpel af in de korte hoek: 0-1.

Dat Neto en Guiu elkaar goed kunnen vinden, bleek vijf minuten later opnieuw. De Portugees stond ditmaal zelf aan de rechterkant en ook hij wist met gemak langs zijn directe tegenstander te slalommen. Neto gaf voor op Guiu, de het leer met enig kunst-en-vliegwerk achter de doellijn kreeg: 0-2.

Vijf minuten voor het rustsignaal van arbiter Sven Jablonski tilde Chelsea de marge naar drie. Dewsbury-Hall slingerde de bal voor het doel, waar Veiga kinderlijk eenvoudig afrekende met zijn directe tegenstander en binnenkopte: 0-3.

Toch was het Astana dat het laatste doelpunt in de eerste helft zou maken. Aanvoerder Marin Tomasov toonde zijn klasse door de bal heel kort voor zijn voeten te houden, te kappen en met een heerlijk gekruld schot de verre hoek te vinden: 1-3.

Na rust wist Jørgensen te redden op een afstandsknal van Tomasov, terwijl Chelsea er ondanks kansen voor Chukwuemeka en George niet in slaagde om ook in de tweede helft tot scoren te komen.