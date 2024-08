AZ wint nipt van Almere City FC in duel met drie rode kaarten

AZ is het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een overwinning. De ploeg van Maarten Martens stond al snel met tien man na de rode kaart voor Maxim Dekker, maar won desondanks met 0-1 op bezoek bij Almere City FC, dat zelf twee rode kaarten incasseerde.

Ibrahim Sadiq liet de meegereisde AZ-supporters al na vijf minuten juichen. De rechtsbenige vleugelaanvaller werd weggestuurd door Sven Mijnans, kapte Ricardo Visus uit en liet vervolgens doelman Nordin Bakker kansloos: 0-1. Een droomstart derhalve voor AZ.

Er was in de beginfase ook tegenslag voor AZ. Maxim Dekker kwam met een hooggeheven been in op Kornelius Hansen. Arbiter Martin van de Kerkhof was onverbiddelijk en trok direct de rode kaart voor Dekker, op advies van de VAR.

AZ leek na rust content met de minieme voorsprong en loerde op de snelheid voorin. Almere probeerde het wel, maar kon in aanvallend opzicht zelden echt een vuist maken. In de slotfase moest de thuisploeg zelfs met negen man verder.

Ricardo Visus kreeg een rode kaart voorgehouden voor een keiharde tackle van achteren op Jordy Clasie. De middenvelder had zichtbaar veel pijn en moest worden behandeld. Clasie kon de ontmoeting echter wel hervatten.

De opdracht van Almere werd zo mogelijk nog moeilijker in de laatste tien minuten van het duel in het Yanmar Stadion. Myron van Brederode zag nog een wippertje net voorlangs gaan, waardoor de Almeerders in leven bleven. In de daaropvolgende counter verzuimde Almere City om gelijk te maken.

Almere City schreeuwde nog om een vrije trap net buiten de zestien, na een vermeende overtreding van Thomas van Bommel. Van den Kerkhof wilde daar niet aan en na zeven spannende minuten in blessuretijd vierde AZ de zwaarbevochten zege.