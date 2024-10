AZ verkoopt huid duur, maar gaat toch onderuit op bezoek bij Tottenham Hotspur

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd te stunten op bezoek bij Tottenham Hotspur. In Londen verkochten de Alkmaarders de huid duur en creëerden ze wel degelijk kansen, maar uiteindelijk was een rake strafschop Richarlison de enige treffer van de avond: 1-0.

Maarten Martens voerde geen wijzigingen door ten opzichte van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen PSV afgelopen weekend. Dat betekende dat Ernest Poku opnieuw de vervanger was van de geblesseerde Ibrahim Sadiq, terwijl Kristijan Belic andermaal de voorkeur genoot boven Peer Koopmeiners.

Tottenham trad zoals verwacht aan met voornamelijk B-garnituur. Destiny Udgie, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Richarlison en Timo Werner behoorden tot de basisspelers donderdagavond die normaal gesproken ook in aanmerking voor speelminuten in het elftal van Ange Postecoglou.

Slechts enkele minuten na het eerste fluitsignaal had AZ al op achterstand kunnen staan. Een perfect afgemeten voorzet van Werner belandde op het hoofd van Mikey Moore, maar de zeventienjarige buitenspeler schampte de bal slechts en zag zijn inzet naast gaan.

Kort daarna volgde de aftocht van Ruben van Bommel. De linksbuiten had een voetkwetsuur opgelopen en moest vervangen worden door Denso Kasius. Die invaller was enkele minuten later meteen betrokken bij het eerste gevaar voor het doel van Tottenham-doelman Fraser Forster. De voorzet van Kasius was op maat, maar meerdere AZ'ers kwamen nipt te kort om binnen te tikken.

In het restant van het eerste bedrijf viel een weinig verrassend spelbeeld te zien: Tottenham domineerde, terwijl het elftal van Martens poogde gevaar te stichten op de counter. Voor de theepauze zouden er op die manier kansen aan beide kanten volgen. Werner leverde een veel te simpel schot af in een één-tegen-één-situatie met de Alkmaarse keeper Rome Jayden Owusu-Oduro, terwijl Alexandre Penetra en Kasius zagen dat Forster redding bracht.

Snel na de hervatting viel alsnog de Londense treffer. Maxim Dekker ging in de fout en haalde Lucas Bergvall neer in de eigen zestien, waarna Richarlison mocht aanleggen vanaf elf meter. De markante Braziliaan faalde niet: 1-0.

Een dik kwartier voor tijd had Mayckel Lahdo de stand voor AZ gelijk kunnen, en misschien wel moeten, trekken. De vervanger van Seiya Maikuma kwam los van zijn tegenstander en kon zo op Forster af, maar het door Lahdo geproduceerde schot liet veel te wensen over en was een makkelijke prooi voor de Engelse goalie.

Vijf minuten voor tijd werd het pleit zo goed als beslecht voor AZ. Linksback David Møller Wolfe, die tegen PSV al voor rust naar de kant moest met een rode kaart, ontving tegen Tottenham zijn tweede gele kaart wegens een lichte overtreding en kon opnieuw vroegtijdig gaan douchen. Daarmee werd de angel uit het Alkmaarse aanvalsspel gehaald en konden the Spurs de overwinning over de streep trekken.

Voor AZ betekent de nederlaag in het Tottenham Hotspur Stadium de vijfde verliespartij op rij. In de Europa League blijft het steken op drie punten, nadat eerder werd gewonnen van het Zweede IF Elfsborg (3-2) en verloren van het Spaanse Athletic Club (2-0).