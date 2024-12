AZ sleept in extremis overwinning uit het vuur tegen NAC Breda

AZ is er zondagavond op de valreep in geslaagd om te winnen van NAC Breda. De ploeg van Carl Hoefkens speelde gedisciplineerd en stond lange tijd op voorsprong na de discutabele 1-0 van Elías Már Ómarsson. In de tweede helft trok Troy Parrott de stand gelijk namens de Alkmaarders. In de blessuretijd trok AZ aan het langste eind door een treffer van Mees de Wit. Door de overwinning blijft AZ op plaats 6, NAC zakt naar de negende plaats in de Eredivisie.

De Bredanaars begonnen fel aan de wedstrijd en wisten de eerste echte kans meteen om te zetten in een doelpunt. Na een aanval over de linkerkant legde Boy Kemper goed terug op Ómarsson, die alert binnen kon tikken: 1-0.

In aanloop naar het doelpunt ontstond nog wel een opmerkelijk moment. Leo Sauer dribbelde in het zestienmetergebied namelijk rakelings langs een tweede bal die in het veld lag. Arbiter Edwin van de Graaf vond het echter niet voldoende om af te fluiten en keurde de treffer goed, wat tot woede leidde bij de Alkmaarders.

Trainer Maarten Martens zag hoe zijn spelers in de eerste helft totaal geen vuist konden maken in het Rat Verlegh Stadion en besloot drie wissels door te voeren voor het tweede bedrijf. Wouter Goes, Jordy Clasie en Mayckel Lahdo kwamen in de ploeg.

Het leverde meteen een groot overwicht op voor AZ, dat via Zico Buurmeester en Ruben van Bommel wel meer kansen bij elkaar voetbalde, maar Daniel Bielica toonde zich een betrouwbare doelman.

NAC wilde er steeds meer een gevecht van maken en pakte elk moment aan om het tempo uit de wedstrijd te halen, maar kreeg een kwartier voor tijd de deksel op de neus. Peer Koopmeiners gaf de bal geweldig voor, waarna Parrott de bal knap van zijn hoofd in de hoek liet glijden: 1-1.

In de slotfase kwam NAC mogelijk nog verder met de rug tegen de muur te staan, nadat Leo Greiml zijn tweede gele kaart had ontvangen. De Brabanders deden er alles aan om het gelijkspel over de streep te trekken, maar kregen in de extra tijd toch nog de genadeklap. Bielica trad weifelend op op een afstandsschot van Koopmeiners, waarna De Wit alert de rebound binnenkopte: 1-2.