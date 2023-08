AZ slaat grote slag met contractverlenging van absolute steunpilaar

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 18:08 • Jonathan van Haaster

Jordy Clasie gaat zijn contract bij AZ verlengen tot medio 2025, zo doet de Haarlemmer zelf uit de doeken in gesprek met ESPN. De middenvelder laat weten dat hij en de club akkoord zijn en dat de krabbel spoedig gezet gaat worden. "Jullie zullen binnenkort zien dat ik hier mijn contract met een extra jaartje ga verlengen", vertelt hij.

Clasie is een uiterst belangrijke pion onder trainer Pascal Jansen. De 32-jarige routinier is bovendien uitgeroepen tot vice-aanvoerder van de Alkmaarders. "Ik voel me nog goed", laat Clasie weten. "Als ik me niet goed meer zou voelen, dan stop ik ermee. Ik heb nog wel nagedacht over wat ik wil in mijn carrière. Ik heb het thuis ook besproken met mijn vrouw en kinderen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om in Nederland te blijven. Ik voel me hier goed en heb het naar mijn zin."

?? Jordy Clasie verlengt zijn contract bij AZ ?1?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 1, 2023

Clasie gaat zijn contract met één seizoen verlengen, wat de vraag oproept of er niet een langere verlenging inzat. "Zo is het uiteindelijk gelopen", laat hij weten. "Er komt nog wel een optie in, maar dat is voor latere zorg." Wanneer het aanstaande contract van Clasie afloopt, is hij 34. "Dus de kans is heel groot dat ik het hier ga afsluiten", denkt Clasie. "Wanneer ik op die leeftijd ben, zou ik graag per jaar willen kijken of ik het nog leuk vind en nog steeds fit ben. Zo hebben we dat met de club afgesproken. Voor mijn gevoel is het ook de beste keuze om het zo te doen."

Toekomstplannen voor na zijn spelerscarrière heeft Clasie nog niet. "Ik wil het daar nog niet over hebben. Als ik stop met voetbal, ga ik me eerst volledig focussen op mijn familie. Dan wil ik leuke dingen gaan doen en daarna kijk ik verder wat ik leuk vind." Clasie kwam in de zomer van 2019 over van Southampton en speelde sindsdien 142 duels voor de Noord-Hollanders. Daarin was de defensieve middenvelder goed voor zeven goals en tien assists. Vorig seizoen was hij met zijn ploeg dicht bij het bereiken van de Conference League-finale, maar in de halve finale ging het mis tegen West Ham United.