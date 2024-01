AZ presenteert miljoenenaanwinst: Jansen heeft gewenste middenvelder binnen

Kristijan Belic is de tweede winterse aanwinst van AZ, zo laten de Alkmaarders weten via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder uit Servië heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028.

Belic komt over van Partizan Belgrado en AZ tast naar verluidt diep in de buidel. De in België geboren Serviër beschikte namelijk nog over een contract tot de zomer van 2026. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 2,5 miljoen euro, maar verschillende bronnen melden dat de Alkmaarders zo’n 4 miljoen euro zullen overmaken voor de diensten van Belic.

Belic werd al langere tijd in verband gebracht met AZ, dat naarstig op zoek was naar een extra middenvelder. Vorige week meldde ook Fabrizio Romano over de Alkmaarse interesse in de Serviër.

Trainer Pascal Jansen zit momenteel krap in zijn middenvelders. Djordje Mihailovic is vertrokken naar Colorado Rapids in de MLS, Sven Mijnans kampt met een blessure en ook is het nog onzeker of Dani de Wit blijft.

Belic is de tweede aanwinst voor AZ deze transferperiode. Eerder versterkte de huidige nummer vier van de Eredivisie zich al met vleugelverdediger Gonçalo Esteves, die overkwam van Sporting Portugal.

Belic was bezig aan een uitstekend seizoen bij Partizan. In de eerste achttien competitiewedstrijden van dit seizoen was hij goed voor twee doelpunten en zes assists. In het AFAS Stadion gaat Belic met rugnummer 14 spelen.

Reacties

Via de clubwebsite reageert Belic op zijn transfer. “Ik ben heel erg blij hier te zijn. Toen ik het stadion zag, was ik sprakeloos. Het is geweldig. Nadat we in december de winterstop ingingen in Servië begonnen de gesprekken met AZ. Het is een geweldige club voor de volgende stap in mijn carrière en ik hoop hier iets moois neer te kunnen zetten.”

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is in zijn nopjes met de transfer. “Na het vertrek van Djordje Mihailovic en de verhuur van Kenzo Goudmijn wilden we dat plekje in de selectie graag opvullen met een middenvelder waar we al even naar op zoek zijn. Kristijan past in dat profiel. Hij is pas 22 jaar, maar heeft wel een verleden waar hij al het een en ander aan ervaring heeft opgedaan. Dat is ook wat we kunnen gebruiken.”

“Het is een jongen die veel in beweging is, veel loopt, makkelijk aan de bal zijn weg kan vinden, agressiviteit heeft in zijn spel en de duels niet schuwt”, aldus Huiberts. “Dit was een positie die we graag wilden invullen en we zijn dus heel blij dat Kristijan er is.”

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

