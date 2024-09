AZ presenteert fantastische jaarcijfers over het afgelopen seizoen

AZ heeft over het boekjaar 2023/24 een nettowinst geboekt van 12,6 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die de Alkmaarders presenteren. Het positieve resultaat is te danken aan de opbrengsten van enkele grote verkopen bij AZ.

De omzet van AZ daalde met 4,4 miljoen euro. De oorzaak daarvan zijn de mindere prestaties van de Noord-Hollanders afgelopen seizoen in Europees opzicht: AZ werd in de groepsfase al uitgeschakeld in de Conference League.

AZ is voor een positief financieel resultaat voor een groot deel afhankelijk van het verkopen van spelers. Daarin slaagde de club afgelopen boekjaar uitstekend.

Dankzij de verkoop van onder meer Tijjani Reijnders (AC Milan), Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkez (Bournemouth) en Jesper Karlsson (Bologna) werd een transferwinst van 30,3 miljoen euro geboekt. Dat is na aftrek van afschrijvingen over betaalde transfersommen.

De transfers van Vangelis Pavlidis (Benfica), Yukinari Sugawara (Southampton) en Kenzo Goudmijn (Derby County) zijn niet verwerkt in de gepresenteerde jaarcijfers, omdat die plaatsvonden ná 30 juni 2024. De transfers tellen daarom mee met het huidige seizoen.

AZ verwacht voor het seizoen 2024/25 opnieuw een positief resultaat. Dat is te danken aan de plaatsing voor de groepsfase van de Europa League en ook de drie verkopen die al voltooid zijn.

Financial Rating Systeem KNVB

Op basis van de jaarcijfers 2023/24 en ook de prognose voor het seizoen 2024/25 verwacht AZ opnieuw in de beste categorie van het KNVB-ratingsysteem uit te komen.