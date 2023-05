AZ lijkt voor te sorteren op vertrek sleutelspeler en betaalt 2,5 miljoen euro

Zondag, 14 mei 2023 om 13:10 • Tom Rofekamp

AZ gaat zich versterken met David Møller Wolfe, zo melden diverse Noorse media. Onder meer BT weet dat de Alkmaarders rond zijn met SK Brann over een transfersom van om en nabij de 2,5 miljoen euro voor de 21-jarige linksback. Met de komst van Møller Wolfe lijkt AZ in te spelen op een eventueel vertrek van Milos Kerkez. De Hongaar staat op de radar van meerdere Europese (sub)topclubs.

Begin deze maand onthulde BT al een eerste bod van AZ op Møller Wolfe. De nummer vier van Nederland had 1,7 miljoen euro over om zijn tot medio 2026 lopende contract af te kopen. Nu blijkt AZ iets dieper in de buidel te moeten tasten, al troeft het daarmee wel talloze concurrenten af. Møller Wolfe kan de hele linkerflank bestrijken en is door die veelzijdigheid een gewild doelwit in Europa.

De aanstaande transfer van de Noor legt des te meer de spotlight op Kerkez Laatstgenoemde werd in januari al bekeken door onder meer Leeds United, Borussia Dortmund en Atlético Madrid en geniet concrete belangstelling van het Benfica van Roger Schmidt. Makkelijk zal AZ Kerkez echter niet laten gaan. De negentienjarige linksback staat nog tot juli 2026 onder contract in het AFAS Stadion en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van tien miljoen euro.

Kerkez beleeft pas zijn eerste volledige seizoen in Alkmaarse dienst en staat daarin op 48 duels over alle competities. Vijfmaal vond hij het net, even vaak was hij aangever. Donderdag moest Kerkez wel verstek laten gaan in de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United (2-1 verlies). Hij was geschorst en werd naar behoren vervangen door Mees de Wit.