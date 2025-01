AZ komt nog bijna terug van enorme achterstand, maar gaat toch onderuit

AZ heeft de competitiefase van de Europa League donderdag besloten met een nipte nederlaag bij het Hongaarse Ferencváros. Het werd 4-3. Met name de eerste helft verliep dramatisch voor de Alkmaarders, want bij rust stond het al 3-0. Beide teams plaatsen zich door dit resultaat voor de tussenronde van het toernooi: Ferencváros als nummer 17, AZ als nummer 19 van de eindranking.

Toen AZ aan het begin van dit seizoen werd gekoppeld aan Ferencváros, leek een weerzien met voormalig trainer Pascal Jansen aanstaande. Jansen vertrok aan het begin van deze maand echter uit Hongarije, om aan de slag te gaan bij New York City FC. Robbie Keane, recordinternational van Ierland, volgde hem op.

AZ-trainer Maarten Martens koos ervoor zijn basiselftal op liefst zeven posities te wijzigen ten opzichte van het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (1-2 nederlaag). Onder meer Denso Kasius, Mees de Wit, Kees Smit, Kristijan Belic en Jayden Addai mochten het vanaf de eerste minuut laten zien. Spelers als Jordy Clasie, Troy Parrott, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe startten juist op de bank.

Het duel begon dramatisch voor AZ, want in de negende minuut was de eerste kans voor Ferencváros meteen al raak. Mohamed Ali Ben Romdhane stond tussen Kasius en Belic in, maar wist een voorzet van Adama Traoré toch binnen te koppen: 1-0.

In de fase daarna was AZ af en toe dreigend, maar een echt grote kans leverde dat lange tijd niet echt op. Pas halverwege de eerste helft was de eerste echte kans van de bezoekers een feit: Kasius kapte zijn tegenstander uit, en zag zijn inzet via een verdediger net voorlangs gaan.

Aan de andere kant van het veld, met voormalig Eredivisionist Philippe Rommens als invaller inmiddels binnen de lijnen, was het na ruim een half uur opnieuw raak. Traoré besloot maar eens van afstand uit te halen, en de bal vloog prachtig via de onderkant van de lat in de kruising: 2-0.

Vlak voor rust werd het nog erger. Ben Romdhane stond helemaal vrij een kon zo een voorzet van Mohammad Abu Fani simpel langs doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro koppen: 3-0.

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder. Ferencváros liet de bal vooral aan AZ, maar de Alkmaarders waren lange tijd niet in staat om echte kansen te creëren. Pas twintig minuten voor tijd kregen ze een mogelijkheid: invaller Sven Mijnans schoot naast.

Mijnans verscheen enkele minuten later alsnog op het scorebord, door na een diepe bal van Smit hard en hoog raak te schieten: 3-1. Vlak daarna werd de marge echter weer drie. Invaller Seiya Maikuma maakte hands, en na inmenging van de VAR benutte Barnabás Varga de toegekende penalty: 4-1. Invaller Parrott maakte er met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied nog 4-2 van, en Mijnans zette in de blessuretijd zelfs de 4-3 op het bord. Maar daar zou het bij blijven.