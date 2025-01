AZ knikkert Ajax uit de TOTO KNVB Beker en plaatst zich voor de kwartfinale

AZ heeft zich dinsdagavond ten koste van Ajax geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de ploeg van trainer Maarten Martens met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers dankzij doelpunten van Wouter Goes en Mexx Meerdink.

Trainer Francesco Farioli koos voor Kian Fitz-Jim als vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen. Verrassend was de basisplaats voor Brian Brobbey, die Wout Weghorst andermaal op de bank hield. Bij AZ ontbraken de geblesseerden Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo.

In het eerste bedrijf werden er geen reusachtige kansen genoteerd, al waren er wel enkele speldenprikjes te zien. Zo verzuimden onder meer Troy Parrot en Sven Mijnans te scoren namens de Alkmaarders, terwijl onder meer Devyne Rensch onfortuinlijk was in de afronding aan de overzijde.

In de 36ste speelminuut viel vrij plotseling de openingstreffer. Na hoekschop vanaf de linkerkant belandde de bal op het hoofd bij bij Alexandre Penetra, die terugkopte voor het doel. Via de vingertoppen van doelman Remko Pasveer kon Goes van dichtbij de 1-0 voor AZ binnenknikken.

Hoewel Ajax in de openingsfase van de tweede helft de druk op het vijandige doel opvoerde, was het AZ dat als eerste dicht bij de tweede treffer van de wedstrijd kwam. Ernest Poku gaf de bal mee aan Mijnans, die uithaalde maar de lat trof.

Tien minuten na de grote kans raakte ook Ajax het aluminium. Traoré ontving een pass van invaller Kristian Hlynsson en schoot vervolgens - via de vingers van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro - op de linkerpaal.

In de slotfase gingen beide teams nog op zoek naar een nieuwe treffer, maar alleen AZ wist nog te scoren. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd rondde invaller Meerdink op subtiele wijze af na een fraaie pass van Zico Buurmeester.