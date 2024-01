‘AZ gaat 4 miljoen euro betalen en heeft gewenste middenvelder bijna binnen’

AZ staat op het punt om de tweede aanwinst van deze transferperiode te presenteren. De Servische middenvelder Kristijan Belic zal dinsdag op Schiphol landen om zijn transfer naar Alkmaar af te ronden, zo meldt het doorgaans betrouwbare AZAlerts.

Voor de middenvelder van Partizan Belgrado tast AZ diep in de buidel. De Serviër beschikt namelijk nog over een contract tot de zomer van 2026. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 2,5 miljoen euro, maar verschillende bronnen melden dat de Alkmaarders zo’n 4 miljoen euro zullen overmaken voor de diensten van Belic.

Belic werd al langere tijd in verband gebracht met AZ, die naarstig op zoek zijn naar een extra middenvelder. Vorige week meldde ook Fabrizio Romano over de Alkmaarse interesse in de Serviër.

Trainer Pascal Jansen zit momenteel krap in zijn middenvelders. Djordje Mihailovic is vertrokken naar Colorado Rapids in de MLS, Sven Mijnans kampt met een blessure en ook is het nog onzeker of Dani de Wit blijft.

Belic is een speler die doorgaans als controlerende middenvelder opereert, maar toch aanvallend ingesteld is. Mogelijk ziet AZ in hem de perfecte speler om naast Jordy Clasie te posteren op het middenveld.

Mocht de transfer van Belic definitieve doorgang vinden, wordt hij de tweede aanwinst voor AZ deze transferperiode. Eerder versterkte de huidige nummer 4 van de Eredivisie zich al met vleugelverdediger Gonçalo Esteves, die overkwam van Sporting Portugal.

Belic was bezig aan een uitstekend seizoen bij Partizan. In de eerste achttien competitiewedstrijden van dit seizoen was hij al goed voor twee doelpunten en zes assists.

