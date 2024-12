AZ furieus op arbitrage: NAC pakt voorsprong met twee ballen in het spel

In de Eredivisie is het niet het weekend van de scheidsrechters. Na controversiële momenten bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles en Ajax - Almere City, ontstond er bij de openingstreffer van NAC Breda tegen AZ opnieuw onbegrip, nadat er twee ballen in het spel waren.

De Bredanaars begonnen fel aan de wedstrijd en wisten de eerste echte kans meteen om te zetten in een doelpunt. Na een aanval over de linkerkant legde Boy Kemper goed terug op Elías Már Ómarsson, die alert binnen kon tikken: 1-0.

In aanloop naar het doelpunt ontstond nog wel een opmerkelijk moment. Leo Sauer dribbelde in het zestienmetergebied namelijk rakelings langs een tweede bal die in het veld lag. Arbiter Edwin van de Graaf vond het echter niet voldoende om af te fluiten en keurde de treffer goed.

Dat leidde tot onbegrip en woede bij AZ. Trainer Maarten Martens beklaagde zich flink bij de vierde official en ook de spelers kwamen massaal verhaal halen bij de scheidsrechter. De VAR besloot niet in te grijpen en daarmee kwam NAC op voorsprong.

Kees Luijckx weidde zich tijdens de rustanalyse bij ESPN uit over de situatie. “Ik vind het oké dat de scheidsrechter deze situatie door laat spelen”, begint de oud-speler van NAC. “Omdat de bal verder niet geraakt wordt en het een veelbelovende aanval is.”

“Van de Graaf heeft die bal gewoon zien liggen dus dat heeft hij echt wel goed kunnen beoordelen. Hij moet ook snel beslissen. De spelers kunnen prima over die bal heen stappen, het is toch geen flatgebouw dat daar ligt! Ik snap het onbegrip bij AZ, maar die moeten hier gewoon veel beter dekken”, besluit Luijckx.

