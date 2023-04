AZ bereikt na strafschoppen finale Youth League; tegenstander is bekend

Vrijdag, 21 april 2023 om 19:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:54

AZ Onder 19 heeft ten koste van Sporting Portugal op zinderende wijze de finale van de UEFA Youth League bereikt. Ernest Poku en Ro-Zangelo Daal maakten een schitterende openingstreffer van Diogo Cabral voor rust ongedaan, waarna Chico Lamba de stand direct na rust vanaf elf meter weer in evenwicht bracht. In een alles beslissende strafschoppenreeks trokken de Alkmaarders uiteindelijk aan het langste eind: 4-3. De andere finalist is Hajduk Split Onder 19, dat de leeftijdsgenoten van AC Milan met 3-1 opzijzette .

De opstelling van AZ kende slechts één verrassing. Wouter Goes, die na het Europa League-duel met Anderlecht werd ingevlogen, begon in de basis. Hierdoor schoof Lewis Schouten door naar het middenveld. Kees Smit, in de achtste finales goed voor een wereldgoal tegen Barcelona, moest hierdoor genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Sporting was sterspeler Issahaku Fatawu niet speelgerechtigd. De veertienvoudig international en WK-ganger van Ghana was in de achtste finales nog de absolute uitblinker aan Portugese zijde met een hattrick tegen de leeftijdsgenoten van Ajax.

Dat geluid alleen al! ?? Diogo Cabral knalt Sporting op weergaloze wijze op voorsprong tegen de jonkies van AZ ?? De Alkmaarders moeten aan de bak in Lissabon ??#ZiggoSport #UYL #SCPAZ pic.twitter.com/1yfnicnyVN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2023

De score werd al binnen acht minuten geopend door de Portguezen. Vleugelaanvaller Cabral kwam naar binnen en krulde de bal vervolgens met zijn linkervoet op fraaie wijze in de lange hoek: 1-0. AZ had even nodig om van de vroege domper bij te komen, maar trok de stand met een half uur op de klok toch weer in evenwicht. Poku werd door Schouten oog in oog met doelman Diego Callai gezet en rondde in twee instanties af: 1-1. Nog voor rust zette AZ het duel volledig op zijn kop. Daal scoorde op soortgelijke wijze als Cabral door de bal ook via de binnenkant van de paal vanaf rand zestien in de lange hoek te krullen: 1-2.

????????, ????????, ????????! ?? Ook deze is weer schitterend hoor ? AZ draait in korte tijd de wedstrijd helemaal om na deze prachtige goal van Daal (2-1) ?? pic.twitter.com/idvDx1HFy1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2023

AZ, en met name Jayden Osei Addai, kwam niet heel scherp uit de kleedkamer. De jongeling tikte Afonso Moreira aan in zijn eigen strafschopgebied, waarna de bal op de penaltystip ging. Vanaf elf meter bleef aanvoerder Lamba vervolgens koel: 2-2. De Alkmaarders waren het grootste gedeelte van het tweede bedrijf de mindere partij. Via een vrije trap van Schouten en een afstandsschot van Fedde de Jong was AZ in de slotfase toch dicht bij de 3-2. Diep in blessuretijd kreeg Finn Stam nog een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

???????????????????? AZ naar de finale! ?? Owusu-Oduro pakt twee pingels en Addai schiet de laatste feilloos binnen! ?? De eerste Nederlandse ploeg ooit in de finale van de Youth League is een feit ??#ZiggoSport #UYL #SCPAZ pic.twitter.com/7XTLt1lCvv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2023

Uiteindelijk moest een strafschoppenserie een winnaar bepalen. Hierin bleek AZ met 4-3 te sterk. Doelman Rome Jayden Owusu-Oduro werd de grote held aan Alkmaarse zijde door twee penalty's van Sporting te keren. AZ neemt het maandag in de finale van de Youth League op tegen Hajduk Split Onder 19. Mexx Meerdink, die de hoofdmacht van AZ donderdag nog ten koste van Anderlecht naar de halve finale van de Conference League schoot, hoopt voor de finale ook weer aan te kunnen sluiten bij de ploeg van trainer Jan Sierksma.