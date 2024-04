AZ beleeft dramatische eerste helft in Almelo en zet CL-deelname op de tocht

AZ beleeft woensdagavond een dramatische uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De huidige nummer vier in de Eredivisie, die nog uitzicht heeft op op de derde plaats en een ticket voor de voorronde van de Champions League, staat halverwege met 3-0 achter. Het ging voor AZ helemaal fout in de slotfase van de eerste helft.

Brian De Keersmaecker opende de score voor Heracles na bijna twintig minuten spelen. De middenvelder werd net buiten de zestien aangespeeld en krulde de bal op fabelachtige wijze in de linkerhoek: 1-0. De doelpuntenmaker kreeg kort daarvoor overigens geel en mist hierdoor het eerstvolgende duel van Heracles.

Het werd van kwaad tot erger voor AZ, dat het helemaal weggaf in de slotfase van de eerste helft in Almelo. In de 38ste minuut haalde Riechedly Bazoer Jizz Hornkamp onderuit in het strafschopgebied, waardoor Heracles een penalty kreeg. Hornkamp ging zelf achter de bal staan en stuurde doelman Mathew Ryan de verkeerde kant op.

Slechts twee minuten later kreeg Heracles opnieuw een strafschop. Kristijan Belic gleed ongelukkig uit en nam Bryan Limbombe mee in zijn val. De arbitrage kende geen genade met de AZ'er en kende wederom een strafschop toe. Hornkamp wist Ryan weer te passeren vanaf elf meter: 3-0. Kort voor rust schoot Vangelis Pavlidis van dichtbij nog hoog over, exemplarisch voor de eerste helft van de bezoekers.

Een zeer harde dreun voor AZ, dat juist een overwinning nodig heeft om in de strijd te blijven om de derde plaats. Die positie geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League voor komend seizoen.

De huidige nummer drie FC Twente kan later deze woensdag optimaal profiteren, mocht AZ inderdaad verliezen van Heracles. De Tukkers gaan op bezoek bij sc Heerenveen en vergroten bij winst de voorsprong op de Alkmaarders naar zeven punten.