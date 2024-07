‘Autoriteit van Erik ten Hag bij United brokkelt af door bedenkelijke actie’

De Terugkeer van Jadon Sancho bij Manchester United doet stof opwaaien in Engeland. De buitenspeler is door Erik ten Hag weer in genade aangenomen, maar geruisloos ging dat niet. De Manchester Evening News stelt dat de Ten Hag 'hiërarchisch faalt'.

Manchester United mag dan een nieuwe hoofd communicatie hebben aangesteld, de club heeft nog steeds de neiging om goed en slecht nieuws te verbergen op twijfelachtige momenten. Zo ook rond de terugkeer dan Sancho.

United koos er volgens de Manchester Evening News bewust voor om de rentree van de Engelse aanvaller op vrijdag om 17:30 uur te communiceren. Vrijdagmiddag en -avond is het dieptepunt in de nieuwscyclus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sancho werd een dag eerder al gefotografeerd op het trainingscomplex van United. Die donderdag was dan weer heel bewust gekozen, de dag na de overwinning van Engeland in de halve finale van het EK tegen Oranje.

Door de zege van the Three Lions lagen er geen fotografen op de loer bij de veiligheidspoorten van Carrington. Sancho kon daardoor rustig aansluiten bij de A-selectie van United.

Het streven van United is om Sancho volledig mee te laten draaien in de voorbereiding op het seizoen 2024/25. De club weigerde, of kon niet zeggen, of de buitenspeler zijn excuses heeft aangeboden aan Ten Hag.

De bal ligt daarom nu bij Ten Hag, die maandag een aantal onbeantwoorde vragen over Sancho dient te beantwoorden tijdens een persmoment in het Noorse Trondheim, waar United een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Rosenborg BK.

"Van buitenaf lijkt het erop dat de autoriteit van Ten Hag weer afbrokkelt", luidt het harde oordeel. "Of op zijn minst dat er sprake is van een situatie die niet strookt met zijn disciplinaire waarden."

"Ten Hag herstelde twee jaar geleden de volledige autoriteit als manager van United. Dat op het spel zetten voor een onbetrouwbare speler die simpelweg niet de mentaliteit heeft om te slagen bij United, is een hiërarchisch falen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties