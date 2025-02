Atlético voert druk op met zege en wacht uitslag Real Madrid in Barcelona af

Atlético Madrid heeft zaterdag een verdiende zege geboekt in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone was in het eigen Riyadh Air Metropolitano met 2-0 te sterk voor RCD Mallorca. In de eerste helft tekende Samuel Lino eerste treffer, na rust was het de beurt aan Antoine Griezmann. Atlético staat dankzij de zege op slechts één punt van Real Madrid, dat het later op de avond in Barcelona opneemt tegen Espanyol.

Atlético had in de eerste helft vrijwel niets te vrezen van Mallorca, dat zich volledig ingroef en hoopte op een foutje bij de thuisploeg. Die foutjes kwamen er echter amper. Atlético speelde gedisciplineerd en toonde steeds meer aanvallende intenties naarmate de eerste helft vorderde.

Het leidde tot gevaarlijke momenten voor het doel van Dominik Greif, die bijvoorbeeld met een katachtige reflex op de proppen moest komen om Alexander Sørloth van scoren te houden. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak, toen Giuliano Simeone meegaf op de opstomende Lino en de Braziliaan het netje deed bollen: 1-0.

Atlético zette door en nadat Marcos Llorente zijn schot gesmoord zag worden, kwam Simeone wel tot een schot op doel. De zoon van de trainer moest zijn meerdere erkennen in Greif, die een uitstekend seizoen staat te keepen.

Griezmann viel na rust in en met zijn 421ste optreden voor de club staat hij nu tiende in het klassement van spelers met de meeste duels ooit voor Atlético. De Fransman had dat heugelijke feitje kunnen bekronen met een treffer, maar hij kwam net een teenlengte of twee tekort om binnen te tikken.

Mallorca gaf niet op en kreeg in korte tijd te maken met heel veel pech. Een voorzet van Sergi Darder belandde boven Jan Oblak op de lat, en niet veel later probeerde diezelfde Darder het met een vrije trap, die eveneens op de lat terechtkwam.

Mallorca bleef het proberen, maar ook een schot van Dani Rodríguez had niet het gewenste resultaat. De bal was goed op weg, totdat Reinildo Mandava de bal over zijn eigen doel kopte. Atlético kwam via een vrije trap van Rodrigo Riquelme nog dicht bij de 2-0, maar ook hij raakte het aluminium. De 2-0 kwam er diep in blessuretijd alsnog. Griezmann verschalkte Greif met een bekeken lob.