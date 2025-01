Atlético neemt koppositie over van Real Madrid na minimale overwinning op Osasuna

Atlético Madrid heeft zondag de koppositie in LaLiga heroverd. De ploeg van trainer Diego Simeone had aan een minimale 1-0 zege op Osasuna genoeg voor de driepunter. Julián Álvarez tekende tien minuten na rust voor de winnende treffer. Atleti staat na negentien speelrondes op 44 punten, gevolgd door Real Madrid (43) en FC Barcelona (38).

Atletico dacht in de openingsfase op voorsprong te komen. Griezmann werkte af, maar omdat hij dat met zijn arm deed zetten de VAR en scheidsrechter een streep door het vroege Madrileense feestje. Atleti bleef zoeken en Álvarez kreeg een goede mogelijkheid na prima voorbereidend werk van Giuliano Simeone, maar vergat af te ronden.

Álvarez kreeg na een half uur een herkansing, toen hij bereikt werd door Rodrigo De Paul oog in oog kwam te staan met Sergio Herrera. De doelman van Osasuna kwam andermaal als winnaar uit de strijd. Het zat er voor rust simpelweg niet in voor Atleti. Zo bleek onder meer toen Álvarez uitstekend voorgaf, en niemand voor het doel zag staan om af te ronden.

Diego Simeone besloot in de rust vers bloed te brengen met Samuel Lino, die op het opvallend genoeg moest stellen met een reserverol. Vlak na zijn entree brak Atlético alsnog de ban. Giuliano Simeone verdiende een hoekschop, die door Griezmann werd genomen. De Fransman schilderde de bal op het hoofd van Clément Lenglet, die terugkopte en Álvarez met links zag afronden: 1-0.

Atlético had wat het wilde en hinkte op twee gedachten: op zoek naar de 2-0 of de 1-0 consolideren. De ploeg deed vooral dat laatste, al waren dreigende momenten nooit ver weg. Toch was het Osasuna dat de eerstvolgende grote mogelijkheid kreeg. Raúl García ontving de bal in de zestien, waar hij over schoot.

In de slotfase speelde het spel zich vooral op het middenveld af. Atlético zette alles op alles om de voorsprong te verdedigen en slaagde daarin. Osasuna kwam er niet meer aan te pas en ontsnapte nog aan de 2-0, toen Abel Bretones een voorzet tegen zijn eigen paal werkte. De drie punten bleven in Madrid en dus zet Atleti zijn titelaspiraties nog maar eens kracht bij.