Atlético Madrid levert enorme wanprestatie en gaat onderuit bij degradant

Zondag, 14 mei 2023 om 18:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Atlético Madrid heeft zich zondagmiddag geblameerd. Trainer Diego Simeone zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij hekkensluiter Elche, dat na een kansloos seizoen vorige week officieel degradeerde. De thuisploeg kwam desondanks vlak voor rust op voorsprong, doordat doelman Ivo Grbic volledig mistastte bij een verre inworp. Atlético staat de tweede plaats in LaLiga definitief af aan stadgenoot Real Madrid, dat zaterdag ook stroef speelde, maar wel met 1-0 won van Getafe.

Bij Elche moest voormalig Ajacied Lisandro Magallán het doen met een plek op de bank. De Argentijn zag landgenoot Lucas Boyé de voorhoede vormen, samen met Randy Nteka. Aan de kant van Atlético ontbrak Memphis Depay nog altijd wegens een blessure. Hij bevindt zich in de ziekenboeg samen met Stefan Savic, Marcos Llorente, Reinildo Mandava en Jan Oblak. Álvaro Morata stond samen met Antoine Griezmann in de spits, terwijl Thomas Lemar, Koke en Rodrigo De Paul het middenveld vormden. Atlético trad 'gewoon' aan met vijf verdedigers, ondanks dat Elche voor zondagmiddag pas drie keer won.

Atlético begon naar aardig aan het duel en kreeg al snel een grote kans via Morata, die zijn kopbal gepareerd zag worden door Elche-doelman Edgar Badia. Atlético kreeg na ruim een kwartier spelen de volgende goede mogelijkheid. Een knappe voorzet vanaf rechts was echter voor maar liefst drie Madrilenen ternauwernood te scherp. Morata leek bij de tweede paal genoeg te hebben aan een sliding om de bal binnen te werken, maar hij bleef simpelweg staan. Elche liet zich naarmate de eerste helft vorderde steeds meer zien en kreeg schietkansen via Randy Nteka en Boyé. Zij zagen hun pogingen respectievelijk gekeerd worden en over gaan. Vijf minuten voor rust was het alsnog raak voor de degradant. Grbic tastte volledig mis bij een verre inworp en bracht de bal onbedoeld bij Fidel, die simpel binnentikte: 1-0.

Griezmann speelde geen beste wedstrijd, maar liet zijn klasse na een uur zien met een heerlijk steekballetje op Yannick Carrasco. De Belg leek Badia simpel te kunnen omspelen, maar nam de bal niet goed mee: kans verkeken. Griezmann onderscheidde zich even later opnieuw met een steekpass, dit keer op Morata. De Spanjaard stuitte echter op uitblinker Badia. Direct daarna kopte publiekslieveling Pere Milla rakelings naast na een scherpe counter. Niet Atlético, maar Elche was de ploeg die in de slotfase het dichtst bij de tweede treffer van de wedstrijd kwam. Met name Boyé kreeg uit een counter een gigantische mogelijkheid, maar zijn inzet ging rakelings naast. Een dure misser bleek het niet te zijn, want ondanks een goede kopkans voor Morata hield Elche stand.