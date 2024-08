Atlético Madrid komt onverwachts met forse verhoging van bod op Dávid Hancko

Atlético Madrid heeft de strijd om de handtekening van Dávid Hancko hervat, zo schrijven diverse journalisten, onder wie Santi Aouna en Rubén Uría. De verdediger van Feyenoord gaf afgelopen maandag zelf nog aan dat een transfer naar Atleti niet haalbaar leek, maar nu willen de Madrilenen plotseling veel meer betalen.

Het laatste bod van Atlético Madrid op de Slowaakse verdediger bedroeg niet meer dan twintig miljoen euro (zonder bonussen), zo wist De Telegraaf eind juli te melden. Nu lijkt de club uit LaLiga serieuzer te worden.

Zowel Uría als Aouna meldt dat Atlético inmiddels een bod van dertig miljoen euro heeft neergelegd. Bovendien is de club bereid een doorverkooppercentage van onbekende hoogte af te staan aan de Rotterdammers.

Het is nog maar zeer de vraag of Dennis te Kloese akkoord zal gaan met het nieuwe voorstel, want hij heeft een prijskaartje van minimaal veertig miljoen euro gehangen om de nek van Hancko.

Het is verrassend te noemen dat Atlético Madrid een nieuw bod neerlegt in Rotterdam, want de handdoek leek al in de ring gegooid. In gesprek met het Algemeen Dagblad liet Hancko weten geen rekening meer te houden met een transfer.

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

LaLiga Atletico Madrid ATM 2024-08-25T19:30:00.000Z 21:30 Girona GIR

“Alles is nu rustig”, liet Hancko weten aan de krant. In een eerder stadium liet Hancko al weten graag naar de Spaanse topclub te willen vertrekken, maar niet te zullen gaan muiten indien er geen akkoord tussen de clubs komt.

In februari verlengde Hancko zijn contract bij Feyenoord tot medio 2028, in de wetenschap dat zijn club een hogere vraagprijs zou kunnen hanteren in de transferzomer die eraan kwam.